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Смузи для гениев: как приготовить идеальный завтрак для мозга за 3 шага

3:17
Еда

Смузи способны на большее, чем просто освежить. При грамотном подборе ингредиентов они становятся настоящим топливом для мозга — улучшают память, внимание и настроение. Особенно это важно утром, когда организму нужно проснуться после ночного голодания.

Смузи из ягод и бананов
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Смузи из ягод и бананов

Для тех, кому по утрам важно не только взбодриться, но и включить "режим концентрации", существует простой рецепт полезного смузи, способного поддержать когнитивные функции в течение дня, сообщает информационный портал NewsInfo.

Идеальное утро в стакане

Речь идёт о питательном напитке на основе четырёх продуктов: черники, растительного молока (кокосового или миндального), грецких орехов и натурального какао. Каждый ингредиент полезен сам по себе, но вместе они дают мощный эффект.

Рецепт:

  • 1 стакан свежей или замороженной черники (можно заменить на малину, клубнику или ежевику)

  • 1 стакан кокосового или миндального молока

  • 1 ст. ложка измельчённых грецких орехов

  • 1 ч. ложка какао-порошка без сахара

Ингредиенты нужно взбить в блендере до однородности. По желанию можно добавить немного льда или чайную ложку мёда для лёгкой сладости.

Что даёт организму каждый компонент

  • Ягоды богаты антиоксидантами и флавоноидами. Они улучшают связь между нейронами, защищают мозг от окислительного стресса и улучшают кратковременную память.

  • Растительное молоко - источник полезных жиров. Кокосовое содержит ТСМ (быстрый источник энергии для мозга), а миндальное богато витамином E, который замедляет старение клеток.

  • Грецкие орехи насыщены омега-3 жирными кислотами и полифенолами. Эти вещества участвуют в создании новых нейронов и улучшают гибкость мышления.

  • Натуральный какао-порошок стимулирует приток крови к мозгу, улучшает настроение и способствует умственной активности.

Важно: при выборе растительного молока стоит обращать внимание на состав — многие марки добавляют сахар и искусственные ароматизаторы.

Другие продукты для умного завтрака

Этот смузи — не единственный способ накормить мозг. Вот ещё несколько продуктов, которые стоит включить в утреннее меню:

  • Авокадо: улучшает кровообращение в мозге благодаря мононенасыщенным жирам.

  • Овсянка: даёт долгую сытость и поддерживает стабильный уровень сахара в крови.

  • Яйца: содержат холин, необходимый для синтеза нейромедиаторов.

  • Семена чиа и льна: растительный источник омега-3 и клетчатки.

  • Бананы: богаты калием и витамином B6, важным для работы нервной системы.

  • Натуральный йогурт: содержит пробиотики, положительно влияющие на мозг через кишечную микрофлору.

  • Зелёный чай: благодаря L-теанину улучшает концентрацию и одновременно расслабляет.

Перед изменениями в рационе желательно проконсультироваться с врачом или диетологом — каждый организм имеет свои особенности и потребности.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth "однородный, мягкий, приятный") — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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