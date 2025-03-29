Французский паштет на деревенский лад — гастрономия с акцентом

Паштет, как из гастрономической лавки Прованса, но приготовленный дома. В этой версии — сразу два вида печени, телятина, окорок и копчёная грудинка. Много ароматов, много вкуса, немного коньяка — и никакой спешки.
Такой паштет требует времени, но каждый час ожидания будет вознаграждён. А заодно — и повод подать к столу не просто закуску, а изысканный деликатес.
Мясная часть:
Утиная печень — 400 г
Телячья печень — 400 г
Телятина (грудинка) — 200 г
Копчёный окорок — 100 г
Копчёная говяжья грудинка — 250 г
Овощи и специи:
Лук-шалот — 3 шт.
Лук-порей (только белая часть + немного зелёного) — 2 шт.
Красный сладкий перец — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Тимьян — 3 веточки
Перец чёрный и душистый горошком — по 1 ч. л.
Мускатный орех — 2 г
Соль — 10 г
Жидкие ингредиенты:
Сливки 35% — 150 мл
Яйца — 2 шт.
Сливочное масло — 2 ст. л.
Коньяк — 100 мл
Печень мелко рубим ножом. Грудинку (свежую и копчёную), окорок и очищенный перец пропускаем через мясорубку.
Перцы поджариваем на сухой сковороде 30 сек., измельчаем в ступке, смешиваем с солью и мускатным орехом. Добавляем к мясу.
Шалот, порей (белую часть) и чеснок обжариваем в сливочном масле до мягкости. Остужаем.
Взбиваем яйца со сливками, добавляем коньяк, листики тимьяна, жареные овощи. Вливаем в мясную массу, хорошо перемешиваем. Накрываем пленкой и убираем в холодильник на 6-8 часов.
Зелёные части порея разрезаем вдоль, запариваем кипятком 5 минут и застилаем ими форму для террина так, чтобы концы свисали.
Выкладываем мясную массу плотно, закрываем фольгой. Ставим форму в противень с водой и выпекаем при 170 °С — 1,5 часа. Следим, чтобы вода не выкипела.
Полностью остужаем, затем отправляем в холодильник минимум на сутки. И вот тогда — можно дегустировать!
Паште́т (нем. Pastete — «паштет, пирожок», «оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине») — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов. К паштетам относится форшмак.
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