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Не медовик, а лучше: домашний Рыжик по классике

2:21
Еда

Этот торт ждали, как праздник. Пока он томился на кухне, вся семья проходила мимо и заглядывала под крышку, надеясь — ну, может, уже можно?
"Рыжик" — не просто лакомство, а ритуал. Он похож на медовик, но с характером: коржи остаются чуть хрустящими, даже после долгой пропитки. Аромат мёда, заварной крем, и тонкая корочка из крошек — всё, как было у бабушки.

Блинный торт
Фото: commons.wikimedia.org by Laitr Keiows, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блинный торт

Ингредиенты (на 8 порций)

Тесто:

  • Мёд — 160 г

  • Сливочное масло — 100 г

  • Сода — 2 ч. л.

  • Яйца — 2 шт.

  • Сахар — 180 г

  • Мука — 500 г + для раскатки

Крем:

  • Яйца (С1) — 3 шт.

  • Сахар — 240 г

  • Молоко — 330 мл

  • Сливочное масло — 300 г

Как готовить

1. Варим основу

Мёд, масло и соду греем на среднем огне до пены (не кипятим!). Снимаем, остужаем.

2. Взбиваем яйца

Отдельно яйца + сахар — до светлой пышной массы. Вливаем остывшую мёд-масляную смесь, снова взбиваем.

3. Замешиваем тесто

Добавляем муку — должно получиться крутое, пластичное тесто. Заворачиваем в плёнку и убираем на 30 минут в холодильник.

4. Готовим крем

Яйца + сахар + молоко — взбиваем, нагреваем до загустения (на слабом огне!). Даём остыть. Масло комнатной температуры взбиваем отдельно, потом по частям добавляем заварную массу. Всё должно стать воздушным и гладким.

5. Формируем и печём коржи

Тесто делим на 12 шариков. Каждый раскатываем, вырезаем круг по тарелке (18-20 см) и выпекаем при 180 °С по 5-6 минут до золотистого цвета. Не забываем про обрезки — их тоже печём: пойдут на крошку.

6. Собираем

Коржи складываем, промазывая кремом. Обмазываем бока. Из запечённых обрезков делаем крошку и посыпаем торт. Даем постоять при комнатной температуре 8 часов, затем в холодильник — минимум на 2 часа.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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