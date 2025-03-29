Не медовик, а лучше: домашний Рыжик по классике

Этот торт ждали, как праздник. Пока он томился на кухне, вся семья проходила мимо и заглядывала под крышку, надеясь — ну, может, уже можно?
"Рыжик" — не просто лакомство, а ритуал. Он похож на медовик, но с характером: коржи остаются чуть хрустящими, даже после долгой пропитки. Аромат мёда, заварной крем, и тонкая корочка из крошек — всё, как было у бабушки.
Тесто:
Мёд — 160 г
Сливочное масло — 100 г
Сода — 2 ч. л.
Яйца — 2 шт.
Сахар — 180 г
Мука — 500 г + для раскатки
Крем:
Яйца (С1) — 3 шт.
Сахар — 240 г
Молоко — 330 мл
Сливочное масло — 300 г
Мёд, масло и соду греем на среднем огне до пены (не кипятим!). Снимаем, остужаем.
Отдельно яйца + сахар — до светлой пышной массы. Вливаем остывшую мёд-масляную смесь, снова взбиваем.
Добавляем муку — должно получиться крутое, пластичное тесто. Заворачиваем в плёнку и убираем на 30 минут в холодильник.
Яйца + сахар + молоко — взбиваем, нагреваем до загустения (на слабом огне!). Даём остыть. Масло комнатной температуры взбиваем отдельно, потом по частям добавляем заварную массу. Всё должно стать воздушным и гладким.
Тесто делим на 12 шариков. Каждый раскатываем, вырезаем круг по тарелке (18-20 см) и выпекаем при 180 °С по 5-6 минут до золотистого цвета. Не забываем про обрезки — их тоже печём: пойдут на крошку.
Коржи складываем, промазывая кремом. Обмазываем бока. Из запечённых обрезков делаем крошку и посыпаем торт. Даем постоять при комнатной температуре 8 часов, затем в холодильник — минимум на 2 часа.
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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