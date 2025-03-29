Салат, который подходит и на праздник, и в контейнер на работу

Если хочется лёгкого, но сытного обеда — этот салат выручит.
Кукуруза добавит сладости, авокадо — мягкости, фета — солоноватой изюминки, а вяленые томаты напомнят про отпуск. Заправка объединяет всё в гармоничное блюдо, которое хочется есть ложкой.
Кукуруза консервированная — 340 г
Сыр фета — 100 г
Авокадо — 2 шт.
Вяленые томаты — 4 шт.
Салатный микс — 150 г
Соль и перец — по вкусу
Оливковое масло или готовая заправка — для вкуса
1. Слейте жидкость с кукурузы.
2. Нарежьте авокадо кубиками, томаты — тонкими полосками.
3. Раскрошите фету.
4. Смешайте в салатнике кукурузу, томаты, салатный микс и авокадо.
5. Добавьте соль, перец, заправьте маслом и посыпьте фетой.
Готово! Подавайте сразу — салат не ждёт.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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