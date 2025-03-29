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Салат, который подходит и на праздник, и в контейнер на работу

1:06
Еда

Если хочется лёгкого, но сытного обеда — этот салат выручит.
Кукуруза добавит сладости, авокадо — мягкости, фета — солоноватой изюминки, а вяленые томаты напомнят про отпуск. Заправка объединяет всё в гармоничное блюдо, которое хочется есть ложкой.

салат с курицей и авокадо
Фото: freepik by timolina
салат с курицей и авокадо

Что понадобится (на 4 порции):

  • Кукуруза консервированная — 340 г

  • Сыр фета — 100 г

  • Авокадо — 2 шт.

  • Вяленые томаты — 4 шт.

  • Салатный микс — 150 г

  • Соль и перец — по вкусу

  • Оливковое масло или готовая заправка — для вкуса

Как приготовить:

1. Слейте жидкость с кукурузы.
2. Нарежьте авокадо кубиками, томаты — тонкими полосками.
3. Раскрошите фету.
4. Смешайте в салатнике кукурузу, томаты, салатный микс и авокадо.
5. Добавьте соль, перец, заправьте маслом и посыпьте фетой.

Готово! Подавайте сразу — салат не ждёт.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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