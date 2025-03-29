Салат, который подходит и на праздник, и в контейнер на работу

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется лёгкого, но сытного обеда — этот салат выручит.

Кукуруза добавит сладости, авокадо — мягкости, фета — солоноватой изюминки, а вяленые томаты напомнят про отпуск. Заправка объединяет всё в гармоничное блюдо, которое хочется есть ложкой.

Фото: freepik by timolina салат с курицей и авокадо

Что понадобится (на 4 порции):

Кукуруза консервированная — 340 г

Сыр фета — 100 г

Авокадо — 2 шт.

Вяленые томаты — 4 шт.

Салатный микс — 150 г

Соль и перец — по вкусу

Оливковое масло или готовая заправка — для вкуса

Как приготовить:

1. Слейте жидкость с кукурузы.

2. Нарежьте авокадо кубиками, томаты — тонкими полосками.

3. Раскрошите фету.

4. Смешайте в салатнике кукурузу, томаты, салатный микс и авокадо.

5. Добавьте соль, перец, заправьте маслом и посыпьте фетой.

Готово! Подавайте сразу — салат не ждёт.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

