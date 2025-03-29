Вареники с сюрпризом: без яиц, но с ярким вкусом

Обычные вареники? Скучно. А как насчёт зелёной начинки с ароматом базилика и орехов, да ещё и с томатным соусом?

Если вы давно искали способ приготовить вареники по-новому — вот он. Эти вареники с песто и картофелем станут яркой фишкой вашего обеда, а приготовить их не сложнее, чем обычные.

Фото: flickr.com by Pavlo Boyko @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Вареники

Что внутри:

В этом рецепте тесто без яиц, начинка из запечённого картофеля с домашним песто, а вместо сметаны — ароматный соус из протёртых томатов. Результат — 30-35 сочных вареников, готовых всего за минуту после всплытия.

Ингредиенты (на 4 порции):

Для теста:

Мука — 320 г

Кипяток — 150 мл

Масло растительное — 50 мл

Соль — 1 ч. л.

Начинка:

Картофель — 700 г

Базилик — 40 г

Кедровые орехи — 15 г

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 50 мл

Соль, перец — по вкусу

Быстрый томатный соус:

Протёртые томаты — 200 г

Лук-шалот — 1 шт.

Сушёный чеснок — 3 г

Сахар — 1 ч. л.

Базилик — 1 веточка

Соль — по вкусу

Готовим пошагово:

1. Запеките картофель в фольге при 200 °C около часа. Слегка остудите и разомните в пюре.

2. Приготовьте песто: слегка поджарьте орешки, взбейте их с базиликом, чесноком и оливковым маслом до однородности.

3. Смешайте песто с картофелем, добавьте соль и перец.

4. Замесите тесто: мука + соль + кипяток + растительное масло. Быстро вымесите, заверните в плёнку и оставьте на 10 минут.

5. Сформируйте вареники: тесто разделите на 30-35 кусочков, каждый раскатайте, положите начинку, защипните края.

6. Варите вареники в подсоленной воде — 1 минуту после всплытия.

7. Для соуса: обжарьте шалот и чеснок, добавьте томаты, сахар, соль и базилик. Тушите 15 минут, затем пробейте блендером.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. Вареники в XIX веке были известны также крестьянам Курской губернии.

