Обычные вареники? Скучно. А как насчёт зелёной начинки с ароматом базилика и орехов, да ещё и с томатным соусом?
Если вы давно искали способ приготовить вареники по-новому — вот он. Эти вареники с песто и картофелем станут яркой фишкой вашего обеда, а приготовить их не сложнее, чем обычные.
В этом рецепте тесто без яиц, начинка из запечённого картофеля с домашним песто, а вместо сметаны — ароматный соус из протёртых томатов. Результат — 30-35 сочных вареников, готовых всего за минуту после всплытия.
Для теста:
Мука — 320 г
Кипяток — 150 мл
Масло растительное — 50 мл
Соль — 1 ч. л.
Начинка:
Картофель — 700 г
Базилик — 40 г
Кедровые орехи — 15 г
Чеснок — 2 зубчика
Оливковое масло — 50 мл
Соль, перец — по вкусу
Быстрый томатный соус:
Протёртые томаты — 200 г
Лук-шалот — 1 шт.
Сушёный чеснок — 3 г
Сахар — 1 ч. л.
Базилик — 1 веточка
Соль — по вкусу
1. Запеките картофель в фольге при 200 °C около часа. Слегка остудите и разомните в пюре.
2. Приготовьте песто: слегка поджарьте орешки, взбейте их с базиликом, чесноком и оливковым маслом до однородности.
3. Смешайте песто с картофелем, добавьте соль и перец.
4. Замесите тесто: мука + соль + кипяток + растительное масло. Быстро вымесите, заверните в плёнку и оставьте на 10 минут.
5. Сформируйте вареники: тесто разделите на 30-35 кусочков, каждый раскатайте, положите начинку, защипните края.
6. Варите вареники в подсоленной воде — 1 минуту после всплытия.
7. Для соуса: обжарьте шалот и чеснок, добавьте томаты, сахар, соль и базилик. Тушите 15 минут, затем пробейте блендером.
Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. Вареники в XIX веке были известны также крестьянам Курской губернии.
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