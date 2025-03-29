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Пицца без теста: самый быстрый способ порадовать себя вкусным

1:53
Еда

Когда гости уже на пороге, а холодильник намекает на пустоту, на помощь приходит она — пицца на лаваше. Быстрая, хрустящая, с ароматом Италии — и без замешивания теста! Идеальный рецепт, если хочется чего-то вкусного, но времени — в обрез.

Итальянская пицца
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Итальянская пицца

Почему именно лаваш

Во-первых, он уже готов. Во-вторых, идеально заменяет тонкое тесто, которое так любят в настоящей итальянской пицце. Ну и в-третьих, он хранится в холодильнике дольше, чем вы могли бы подумать. Главное — не забудьте положить его в корзину при следующем походе в магазин.

Что понадобится (на 2 пиццы):

  • Тонкий круглый лаваш — 2 шт.

  • Колбаски для жарки — 200 г

  • Пеперони — 60 г

  • Шампиньоны — 100 г

  • Лук красный — 1 шт.

  • Острый перец — 1 шт.

  • Моцарелла — 250 г

  • Томатный соус — 100 г

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Соль, перец, базилик для подачи

Как готовить — пошагово

1. Разогреваем духовку до 180 °C. Застилаем противень бумагой.

2. Подготавливаем ингредиенты:
— Колбаски нарезаем и обжариваем на сковороде 6-8 минут до золотистой корочки.
— Грибы нарезаем ломтиками, лук — кольцами, перец — тонкими кружочками.
— Моцареллу натираем на крупной терке, пеперони режем кружками.

3. Собираем пиццу:
— Лаваш смазываем соусом, посыпаем половиной сыра.
— Раскладываем колбаски, грибы, лук и перец.
— Добавляем оставшийся сыр и пеперони.

4. Выпекаем: 5-7 минут — и всё готово! Украшаем свежим базиликом и подаем сразу.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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