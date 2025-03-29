Когда гости уже на пороге, а холодильник намекает на пустоту, на помощь приходит она — пицца на лаваше. Быстрая, хрустящая, с ароматом Италии — и без замешивания теста! Идеальный рецепт, если хочется чего-то вкусного, но времени — в обрез.
Во-первых, он уже готов. Во-вторых, идеально заменяет тонкое тесто, которое так любят в настоящей итальянской пицце. Ну и в-третьих, он хранится в холодильнике дольше, чем вы могли бы подумать. Главное — не забудьте положить его в корзину при следующем походе в магазин.
Тонкий круглый лаваш — 2 шт.
Колбаски для жарки — 200 г
Пеперони — 60 г
Шампиньоны — 100 г
Лук красный — 1 шт.
Острый перец — 1 шт.
Моцарелла — 250 г
Томатный соус — 100 г
Оливковое масло — 2 ст. л.
Соль, перец, базилик для подачи
1. Разогреваем духовку до 180 °C. Застилаем противень бумагой.
2. Подготавливаем ингредиенты:
— Колбаски нарезаем и обжариваем на сковороде 6-8 минут до золотистой корочки.
— Грибы нарезаем ломтиками, лук — кольцами, перец — тонкими кружочками.
— Моцареллу натираем на крупной терке, пеперони режем кружками.
3. Собираем пиццу:
— Лаваш смазываем соусом, посыпаем половиной сыра.
— Раскладываем колбаски, грибы, лук и перец.
— Добавляем оставшийся сыр и пеперони.
4. Выпекаем: 5-7 минут — и всё готово! Украшаем свежим базиликом и подаем сразу.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.