Эти картофельные лепешки исчезают со стола в первые минуты

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется приготовить что-то необычное, сытное и при этом несложное — этот рецепт картофельных лепешек на дрожжах вас не подведёт. Ароматные, румяные, мягкие внутри и с лёгкой хрустящей корочкой, они хороши и сами по себе, и в качестве основы для оригинальной подачи с салатом и беконом.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лепешки с мясом

Бонусом — секретная заправка, которую можно использовать как соус к выпечке или как чудесное дополнение к зелени.

Ингредиенты на 6 порций:

Для лепешек:

Картофель — 400 г

Мука — 600 г

Сливочное масло — 100 г

Молоко — 150 мл

Свежие дрожжи — 25 г

Паприка — 0,5 ч. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Бекон и рукола — для подачи

Для заправки:

Оливковое масло — 4 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ст. л.

Мёд — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготовьте картофель

Отварите в мундире 20 минут, очистите, нарежьте и подсушите 5-7 минут в духовке при 200 °C. Разомните в пюре.

2. Заводим тесто

Растворите дрожжи в 150 мл тёплой воды. Муку смешайте с мягким сливочным маслом, влейте дрожжи и молоко. Всыпьте специи, в конце добавьте картофельное пюре. Вымесите тесто, скатайте в шар, накройте полотенцем и оставьте на 35-45 минут в тёплом месте.

3. Формируем лепешки

Раскатайте тесто в пласт 0,5 см. Вырежьте кружки стаканом или формой. Можно также нарезать ромбиками — получится интереснее визуально.

4. Обжариваем или запекаем

Лепешки можно жарить на сковороде в масле до румяной корочки (в этом случае после жарки промокните бумажным полотенцем), или выпекать в духовке при 180 °C 12-15 минут.

5. Делаем заправку

Смешайте масло, уксус, мёд и щепотку соли — получится кисло-сладкий, яркий соус. Заправьте им руколу или любой салат.

6. Подача

На тёплую лепёшку выложите ломтик обжаренного бекона, сверху — немного заправленного салата. Подавайте немедленно — это божественно!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

