Эти картофельные лепешки исчезают со стола в первые минуты

Если хочется приготовить что-то необычное, сытное и при этом несложное — этот рецепт картофельных лепешек на дрожжах вас не подведёт. Ароматные, румяные, мягкие внутри и с лёгкой хрустящей корочкой, они хороши и сами по себе, и в качестве основы для оригинальной подачи с салатом и беконом.
Бонусом — секретная заправка, которую можно использовать как соус к выпечке или как чудесное дополнение к зелени.
Для лепешек:
Картофель — 400 г
Мука — 600 г
Сливочное масло — 100 г
Молоко — 150 мл
Свежие дрожжи — 25 г
Паприка — 0,5 ч. л.
Соль, чёрный перец — по вкусу
Бекон и рукола — для подачи
Для заправки:
Оливковое масло — 4 ст. л.
Бальзамический уксус — 1 ст. л.
Мёд — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
1. Подготовьте картофель
Отварите в мундире 20 минут, очистите, нарежьте и подсушите 5-7 минут в духовке при 200 °C. Разомните в пюре.
2. Заводим тесто
Растворите дрожжи в 150 мл тёплой воды. Муку смешайте с мягким сливочным маслом, влейте дрожжи и молоко. Всыпьте специи, в конце добавьте картофельное пюре. Вымесите тесто, скатайте в шар, накройте полотенцем и оставьте на 35-45 минут в тёплом месте.
3. Формируем лепешки
Раскатайте тесто в пласт 0,5 см. Вырежьте кружки стаканом или формой. Можно также нарезать ромбиками — получится интереснее визуально.
4. Обжариваем или запекаем
Лепешки можно жарить на сковороде в масле до румяной корочки (в этом случае после жарки промокните бумажным полотенцем), или выпекать в духовке при 180 °C 12-15 минут.
5. Делаем заправку
Смешайте масло, уксус, мёд и щепотку соли — получится кисло-сладкий, яркий соус. Заправьте им руколу или любой салат.
6. Подача
На тёплую лепёшку выложите ломтик обжаренного бекона, сверху — немного заправленного салата. Подавайте немедленно — это божественно!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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