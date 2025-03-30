Прозрачная уха из судака с дымком — секрет в одном ингредиенте

Если вы думаете, что идеальная уха — это что-то сложное, то попробуйте этот рецепт. Главное — соблюдать пару важных правил: выбрать действительно свежую рыбу, не допускать бурного кипения и… использовать маленькую кулинарную хитрость, чтобы вкус заиграл по-новому.
Глаза должны быть прозрачными, не мутными
Жабры — ярко-розовые, без серого налета
Запах — свежий, допускается лёгкий аромат тины, но никак не гниль
Добавьте в бульон немного копченой паприки или косточки от копченой рыбы (голова, хвост, хребет). Заморозьте их заранее — они хранятся до 3 месяцев и превращают обычную уху в деликатес.
Судак — 1200 г
Картофель — 300 г
Лук — 2 шт.
Морковь — 100 г
Корень петрушки — 1 шт.
Ячневая крупа — 3 ст. л.
Укроп и петрушка — по 3 веточки
Лавровый лист — 2 шт.
Чёрный перец горошком — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
1. Подготовьте рыбу
Очистите судака, удалите внутренности, жабры. Промойте. Срежьте филе, уберите центральные косточки.
2. Сварите бульон
В кастрюлю положите рыбные обрезки, целую луковицу, корень петрушки, стебли зелени, перец. Залейте 3 литрами воды. Варите без крышки 30-40 минут на слабом огне, регулярно снимая пену.
3. Подготовьте крупу и овощи
Ячневую крупу промойте и подсушите на сковороде — она раскроет ореховый аромат. Нарежьте морковь и картофель кубиками.
4. Процедите бульон и варите суп
Удалите кости и овощи, верните бульон на огонь. Добавьте ячку, картофель, морковь. Варите 20 минут.
5. Завершающий этап
Филе судака нарежьте небольшими кусками, добавьте в кастрюлю вместе с лавровым листом. Варите ещё 10 минут, затем снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут.
Подавайте с рубленой зеленью — укроп особенно хорош.
Уха́ (от праслав. juxa — «похлёбка, жижа») — старинное русское первое блюдо, представляющее собой прозрачный отвар из свежей рыбы одного или нескольких видов, а также трёх овощей: картофеля, моркови и лука с различными приправами.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.