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Прозрачная уха из судака с дымком — секрет в одном ингредиенте

Еда

Если вы думаете, что идеальная уха — это что-то сложное, то попробуйте этот рецепт. Главное — соблюдать пару важных правил: выбрать действительно свежую рыбу, не допускать бурного кипения и… использовать маленькую кулинарную хитрость, чтобы вкус заиграл по-новому.

Уха
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet - Praca własna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уха

Как выбрать судака:

  • Глаза должны быть прозрачными, не мутными

  • Жабры — ярко-розовые, без серого налета

  • Запах — свежий, допускается лёгкий аромат тины, но никак не гниль

Секрет дымного аромата:

Добавьте в бульон немного копченой паприки или косточки от копченой рыбы (голова, хвост, хребет). Заморозьте их заранее — они хранятся до 3 месяцев и превращают обычную уху в деликатес.

Ингредиенты на 10 порций:

  • Судак — 1200 г

  • Картофель — 300 г

  • Лук — 2 шт.

  • Морковь — 100 г

  • Корень петрушки — 1 шт.

  • Ячневая крупа — 3 ст. л.

  • Укроп и петрушка — по 3 веточки

  • Лавровый лист — 2 шт.

  • Чёрный перец горошком — 1 ч. л.

  • Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт:

1. Подготовьте рыбу
Очистите судака, удалите внутренности, жабры. Промойте. Срежьте филе, уберите центральные косточки.

2. Сварите бульон
В кастрюлю положите рыбные обрезки, целую луковицу, корень петрушки, стебли зелени, перец. Залейте 3 литрами воды. Варите без крышки 30-40 минут на слабом огне, регулярно снимая пену.

3. Подготовьте крупу и овощи
Ячневую крупу промойте и подсушите на сковороде — она раскроет ореховый аромат. Нарежьте морковь и картофель кубиками.

4. Процедите бульон и варите суп
Удалите кости и овощи, верните бульон на огонь. Добавьте ячку, картофель, морковь. Варите 20 минут.

5. Завершающий этап
Филе судака нарежьте небольшими кусками, добавьте в кастрюлю вместе с лавровым листом. Варите ещё 10 минут, затем снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут.

Подавайте с рубленой зеленью — укроп особенно хорош.

Уточнения

Уха́ (от праслав. juxa — «похлёбка, жижа») — старинное русское первое блюдо, представляющее собой прозрачный отвар из свежей рыбы одного или нескольких видов, а также трёх овощей: картофеля, моркови и лука с различными приправами.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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