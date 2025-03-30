Бефстроганов с грибами на ужин — быстро, просто и по-домашнему

Если хочется приготовить сытное, праздничное блюдо без стояния у плиты — этот бефстроганов из говядины с грибами в мультиварке вас выручит. Мясо получается мягким, грибы добавляют насыщенности, а соус — просто пальчики оближешь. Простой рецепт с узнаваемым вкусом из советского детства.
Говядина (мякоть) — 600 г
Шампиньоны — 400 г
Лук репчатый — 2 шт.
Сметана 20% — 350 г
Дижонская горчица — 1 ч. л.
Пшеничная мука — 2 ст. л.
Топлёное масло — 1 ст. л.
Вода — 100 мл
Лавровый лист — 1 шт.
Соль, чёрный перец — по вкусу
1. Подготовьте мясо
Обсушите говядину, нарежьте вдоль волокон на пластины толщиной 1 см, отбейте и нарежьте брусочками (1x5 см). Обваляйте мясо в муке — удобнее всего в пакете.
2. Обжарьте лук
Лук нарежьте полукольцами. В мультиварке на режиме "Жарка" разогрейте масло, добавьте лук и готовьте 10 минут, помешивая.
3. Добавьте мясо
Выложите мясо к луку, жарьте 10-12 минут, периодически перемешивая.
4. Введите грибы
Шампиньоны нарежьте ломтиками, добавьте к мясу. Посолите, поперчите, готовьте ещё 7-10 минут на том же режиме.
5. Приготовьте соус
Смешайте сметану, горчицу, оставшуюся муку и воду. Влейте в чашу мультиварки, положите лавровый лист, перемешайте.
6. Тушите
Включите режим "Тушение" на 40-45 минут. За это время мясо станет мягким, а соус — насыщенным и густым.
7. Подавайте горячим
Идеально сочетается с картофельным пюре, рисом, гречкой или макаронами.
Бефстро́ганов (от фр. Bœuf Stroganoff — «говядина по-строгановски»; также встречаются варианты «Беф а-ля Строганов» и «мясо по-строгановски») — популярное во всём мире блюдо русской кухни, которое готовится из мелко нарезанных кусочков говядины с соусом.
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