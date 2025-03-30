Бефстроганов с грибами на ужин — быстро, просто и по-домашнему

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется приготовить сытное, праздничное блюдо без стояния у плиты — этот бефстроганов из говядины с грибами в мультиварке вас выручит. Мясо получается мягким, грибы добавляют насыщенности, а соус — просто пальчики оближешь. Простой рецепт с узнаваемым вкусом из советского детства.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бефстроганов

Ингредиенты на 6 порций:

Говядина (мякоть) — 600 г

Шампиньоны — 400 г

Лук репчатый — 2 шт.

Сметана 20% — 350 г

Дижонская горчица — 1 ч. л.

Пшеничная мука — 2 ст. л.

Топлёное масло — 1 ст. л.

Вода — 100 мл

Лавровый лист — 1 шт.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготовьте мясо

Обсушите говядину, нарежьте вдоль волокон на пластины толщиной 1 см, отбейте и нарежьте брусочками (1x5 см). Обваляйте мясо в муке — удобнее всего в пакете.

2. Обжарьте лук

Лук нарежьте полукольцами. В мультиварке на режиме "Жарка" разогрейте масло, добавьте лук и готовьте 10 минут, помешивая.

3. Добавьте мясо

Выложите мясо к луку, жарьте 10-12 минут, периодически перемешивая.

4. Введите грибы

Шампиньоны нарежьте ломтиками, добавьте к мясу. Посолите, поперчите, готовьте ещё 7-10 минут на том же режиме.

5. Приготовьте соус

Смешайте сметану, горчицу, оставшуюся муку и воду. Влейте в чашу мультиварки, положите лавровый лист, перемешайте.

6. Тушите

Включите режим "Тушение" на 40-45 минут. За это время мясо станет мягким, а соус — насыщенным и густым.

7. Подавайте горячим

Идеально сочетается с картофельным пюре, рисом, гречкой или макаронами.

Уточнения

Бефстро́ганов (от фр. Bœuf Stroganoff — «говядина по-строгановски»; также встречаются варианты «Беф а-ля Строганов» и «мясо по-строгановски») — популярное во всём мире блюдо русской кухни, которое готовится из мелко нарезанных кусочков говядины с соусом.

