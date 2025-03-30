Этот камень не для красоты: как ухаживать за насыпью, чтобы не заросла сорняками

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Декоративный камень может быть настоящим украшением участка — если за ним правильно ухаживать. Без регулярной уборки, промывки и защиты от сырости даже самые благородные породы быстро покрываются мхом, чернеют и теряют эстетический вид. Рассказываем, какие меры помогут сохранить идеальный облик каменной насыпи, не превращая уход в каторгу.

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1. Не кладите камни куда попало

Проблемы начинаются ещё на этапе размещения. Мокрая тень, скопление влаги и застой воздуха — идеальная среда для плесени и гниения. Идеальное место для камней — солнечные, проветриваемые участки. Листва и трава будут падать в любом случае, но на сухом месте не успеют превратиться в гниющий субстрат.

2. Устраивайте "банные дни" для камней

Валуны и гальку надо регулярно промывать растворами на основе биоцидов — они продаются в хозяйственных магазинах и предназначены для удаления органических загрязнений: мха, водорослей, плесени. Особенно актуально для речных камней.

3. Убирайте листву сразу — иначе пожалеете

Опавшие листья быстро гниют, образуют перегной и становятся рассадником сорняков. Лучше всего очищать насыпь воздуходувкой, но подойдут и грабли. Главное — регулярность.

4. Сорняки? Уничтожать на месте

Мало просто выдернуть — важно не дать им сбросить семена. Один пропущенный сорняк может превратить дизайнерскую композицию в запущенное "болото".

5. Подумайте о практичности породы

Белый мрамор — красиво, но капризно. Он быстро темнеет и гниёт. Гранит и базальт — куда выносливее, особенно в связке с геотекстильной подложкой, защищающей почву и замедляющей рост сорняков.

6. Используйте мойку высокого давления

Особенно эффективна для гладких и крупных камней. Но будьте осторожны с известняком — он может потемнеть навсегда.

7. Дайте камням время отлежаться

Если вы только завезли камни, не спешите укладывать. Солнце и дожди сами смоют часть грязи. Оставшиеся следы потом легко убрать вручную.

8. Кислоты — с умом

Они работают быстро и эффективно, но не для всех пород. Известняк, например, можно испортить навсегда. Всегда сверяйтесь с инструкцией и тестируйте раствор на отдельном фрагменте.