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Это тесто просто сказка: сочники, которые получаются всегда

1:47
Еда

Хрустящие по краям, мягкие внутри и с той самой творожной начинкой, как в школьной столовой, только вкуснее. Эти сочники из простого сдобного теста — настоящая находка, если хочется домашней выпечки без мороки. Готовятся быстро, а результат — пальчики оближешь.

сочни
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
сочни

Простые ингредиенты — идеальный результат

Тесто — на сливочном масле, сметане и яйце. Нежное, слегка рассыпчатое, легко собирается и не липнет к рукам. Начинка — классическая творожная, но при желании можно добавить изюм, цукаты или дроблёные орехи, чтобы сделать вкус богаче.

Как готовить — проще некуда

  1. Разотрите масло, добавьте сахар, соль, яйцо и сметану.

  2. Просейте муку с содой и быстро замесите тесто (не вымешивайте долго!).

  3. Смешайте творог с сахаром, белком, сметаной и немного муки — вот и начинка.

  4. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки, положите начинку на одну половину, накройте второй.

  5. Смажьте желтком, выложите на противень и выпекайте 10-15 минут при 220 °C до румяности.

Хитрости, которые помогут

• Если нет сметаны, замените её йогуртом, кефиром или простоквашей — тесто всё равно получится пышным.
• Не укладывайте сочники вплотную — при выпекании они увеличиваются и слегка раскрываются.
• Чтобы избежать привкуса соды, обязательно добавляйте в тесто кислый продукт.

Готовьте с запасом — исчезают моментально

Эти сочники хороши даже на следующий день, особенно если подогреть их в духовке. А с чашкой чая — просто идеальное завершение дня.

Уточнения

Со́чник со́чень — выпечка в виде сложенной пополам лепёшки с полуоткрытой или закрытой начинкой. Различают сочни сладкие из песочного теста (например, с творожной начинкой), и сочни из дрожжевого и других видов теста с рыбным фаршем, тёртым сыром и другими начинками.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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