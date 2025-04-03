Это тесто просто сказка: сочники, которые получаются всегда

Хрустящие по краям, мягкие внутри и с той самой творожной начинкой, как в школьной столовой, только вкуснее. Эти сочники из простого сдобного теста — настоящая находка, если хочется домашней выпечки без мороки. Готовятся быстро, а результат — пальчики оближешь.
Тесто — на сливочном масле, сметане и яйце. Нежное, слегка рассыпчатое, легко собирается и не липнет к рукам. Начинка — классическая творожная, но при желании можно добавить изюм, цукаты или дроблёные орехи, чтобы сделать вкус богаче.
Разотрите масло, добавьте сахар, соль, яйцо и сметану.
Просейте муку с содой и быстро замесите тесто (не вымешивайте долго!).
Смешайте творог с сахаром, белком, сметаной и немного муки — вот и начинка.
Раскатайте тесто, вырежьте кружочки, положите начинку на одну половину, накройте второй.
Смажьте желтком, выложите на противень и выпекайте 10-15 минут при 220 °C до румяности.
• Если нет сметаны, замените её йогуртом, кефиром или простоквашей — тесто всё равно получится пышным.
• Не укладывайте сочники вплотную — при выпекании они увеличиваются и слегка раскрываются.
• Чтобы избежать привкуса соды, обязательно добавляйте в тесто кислый продукт.
Эти сочники хороши даже на следующий день, особенно если подогреть их в духовке. А с чашкой чая — просто идеальное завершение дня.
Со́чник со́чень — выпечка в виде сложенной пополам лепёшки с полуоткрытой или закрытой начинкой. Различают сочни сладкие из песочного теста (например, с творожной начинкой), и сочни из дрожжевого и других видов теста с рыбным фаршем, тёртым сыром и другими начинками.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?