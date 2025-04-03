Это тесто просто сказка: сочники, которые получаются всегда

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящие по краям, мягкие внутри и с той самой творожной начинкой, как в школьной столовой, только вкуснее. Эти сочники из простого сдобного теста — настоящая находка, если хочется домашней выпечки без мороки. Готовятся быстро, а результат — пальчики оближешь.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain сочни

Простые ингредиенты — идеальный результат

Тесто — на сливочном масле, сметане и яйце. Нежное, слегка рассыпчатое, легко собирается и не липнет к рукам. Начинка — классическая творожная, но при желании можно добавить изюм, цукаты или дроблёные орехи, чтобы сделать вкус богаче.

Как готовить — проще некуда

Разотрите масло, добавьте сахар, соль, яйцо и сметану. Просейте муку с содой и быстро замесите тесто (не вымешивайте долго!). Смешайте творог с сахаром, белком, сметаной и немного муки — вот и начинка. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки, положите начинку на одну половину, накройте второй. Смажьте желтком, выложите на противень и выпекайте 10-15 минут при 220 °C до румяности.

Хитрости, которые помогут

• Если нет сметаны, замените её йогуртом, кефиром или простоквашей — тесто всё равно получится пышным.

• Не укладывайте сочники вплотную — при выпекании они увеличиваются и слегка раскрываются.

• Чтобы избежать привкуса соды, обязательно добавляйте в тесто кислый продукт.

Готовьте с запасом — исчезают моментально

Эти сочники хороши даже на следующий день, особенно если подогреть их в духовке. А с чашкой чая — просто идеальное завершение дня.

Уточнения

Со́чник со́чень — выпечка в виде сложенной пополам лепёшки с полуоткрытой или закрытой начинкой. Различают сочни сладкие из песочного теста (например, с творожной начинкой), и сочни из дрожжевого и других видов теста с рыбным фаршем, тёртым сыром и другими начинками.



