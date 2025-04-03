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Добавьте апельсин — и морковный пирог заиграет по-новому

1:48
Еда

На первый взгляд — обычный морковный пирог. Но стоит попробовать — и становится ясно: перед вами настоящее гастрономическое украшение стола. Здесь и миндальная мука, как в лучших кондитерских, и нежнейший апельсиновый крем в стиле французского "англез", и даже жареная морковь во фритюре — декор, способный удивить гостей.

Морковный торт
Фото: freepik.com by wahyu_t, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковный торт

В чём секрет

• Часть муки — миндальная, что придаёт выпечке тонкий ореховый вкус и бархатистую текстуру
• Цедра апельсина и лимона усиливает аромат, делает вкус ярче и свежее
• Крем — это почти англез, только с добавлением апельсинового сока, который придаёт лёгкую кислинку и цитрусовую нотку

Как готовить — кратко и по делу

  1. Крем: взбиваем желтки с сахаром, вливаем подогретые сливки, апельсиновый сок и варим до загустения. Остужаем под плёнкой.

  2. Тесто: тёртая морковь, два вида муки, яйца, сахар, разрыхлитель, цедра — всё перемешиваем и отправляем в духовку при 160°C на 30-40 минут.

  3. Сборка: остывший пирог украшаем кремом.

  4. Финал: морковную соломку обжариваем во фритюре до хруста и добавляем сверху — это не только красиво, но и вкусно.

Хотите попроще

Если крем-англез — это пока "слишком", замените его на крем-чиз: творожный сыр, сливки, сахарная пудра и цедра. Тоже вкусно, но быстрее и без варки.

Десерт для особого случая

Этот пирог — находка для праздничного стола: готовится без заморочек, но производит впечатление изысканного десерта. Ароматный, влажный, цитрусовый — он хорош и тёплым, и холодным.

Уточнения

Морковный торт — торт, содержащий морковь, смешанную с тестом. Тёртая морковь смягчается в процессе приготовления, а торт, как правило, имеет мягкую, плотную текстуру. Морковь улучшает вкус, текстуру и внешний вид торта.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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