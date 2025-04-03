Сливки и сгущенка — вот и весь секрет идеального домашнего мороженого

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Не нужен завод, не нужна мороженица — только сливки и сгущенка. Домашнее мороженое по классике готовится за пару шагов, а вкус — будто из самого душевного советского кафе, только без добавок и консервантов.

Фото: commons.wikimedia.org by Beingmarathi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ мороженое

Классика, которую легко запомнить

• Жирные сливки (33-35%) — 500 мл

• Сгущенное молоко — 200 мл

Оба продукта должны быть очень холодными — тогда сливки взобьются легко, а мороженое получится кремовым.

Пошагово, просто и быстро

Взбейте охлажденные сливки до мягких пиков. Аккуратно влейте сгущенку, продолжая взбивать на низкой скорости. Переложите смесь в контейнер и отправьте в морозилку на 4-6 часов. В течение первых 2-3 часов перемешивайте мороженое каждые 30-60 минут, чтобы избежать кристаллов льда. Перед подачей подождите 10-15 минут, чтобы оно стало мягче.

Пять вкусов на любой случай

• Шоколадное — добавьте какао во взбитые сливки.

• Ванильное — влейте ванильный экстракт.

• Ягодное — вмешайте клубнику, малину или чернику.

• Ореховое — добавьте измельчённые орехи.

• Карамельное — введите ложку солёной карамели или сиропа.

Советы и хитрости

• Чем жирнее сливки — тем мягче и насыщеннее мороженое.

• Без воды — без льда. Используйте сухие добавки и спелые, не водянистые фрукты.

• С мороженицей будет ещё лучше — но и без неё получается на отлично.

Полезно, если не переборщить

Такой десерт лучше давать детям не чаще 2-3 раз в неделю, по 50-70 г. Отлично сочетается с фруктами, пирогами и блинами. Можно подавать как топпинг или самостоятельный десерт.

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой. В России в основном производится сгущённое молоко с сахаром, в просторечии называемое "сгущёнка".

