Сливки и сгущенка — вот и весь секрет идеального домашнего мороженого

Не нужен завод, не нужна мороженица — только сливки и сгущенка. Домашнее мороженое по классике готовится за пару шагов, а вкус — будто из самого душевного советского кафе, только без добавок и консервантов.
• Жирные сливки (33-35%) — 500 мл
• Сгущенное молоко — 200 мл
Оба продукта должны быть очень холодными — тогда сливки взобьются легко, а мороженое получится кремовым.
Взбейте охлажденные сливки до мягких пиков.
Аккуратно влейте сгущенку, продолжая взбивать на низкой скорости.
Переложите смесь в контейнер и отправьте в морозилку на 4-6 часов.
В течение первых 2-3 часов перемешивайте мороженое каждые 30-60 минут, чтобы избежать кристаллов льда.
Перед подачей подождите 10-15 минут, чтобы оно стало мягче.
• Шоколадное — добавьте какао во взбитые сливки.
• Ванильное — влейте ванильный экстракт.
• Ягодное — вмешайте клубнику, малину или чернику.
• Ореховое — добавьте измельчённые орехи.
• Карамельное — введите ложку солёной карамели или сиропа.
• Чем жирнее сливки — тем мягче и насыщеннее мороженое.
• Без воды — без льда. Используйте сухие добавки и спелые, не водянистые фрукты.
• С мороженицей будет ещё лучше — но и без неё получается на отлично.
Такой десерт лучше давать детям не чаще 2-3 раз в неделю, по 50-70 г. Отлично сочетается с фруктами, пирогами и блинами. Можно подавать как топпинг или самостоятельный десерт.
Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой. В России в основном производится сгущённое молоко с сахаром, в просторечии называемое "сгущёнка".
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