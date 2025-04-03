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Сливки и сгущенка — вот и весь секрет идеального домашнего мороженого

1:58
Еда

Не нужен завод, не нужна мороженица — только сливки и сгущенка. Домашнее мороженое по классике готовится за пару шагов, а вкус — будто из самого душевного советского кафе, только без добавок и консервантов.

мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by Beingmarathi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мороженое

Классика, которую легко запомнить

• Жирные сливки (33-35%) — 500 мл
• Сгущенное молоко — 200 мл
Оба продукта должны быть очень холодными — тогда сливки взобьются легко, а мороженое получится кремовым.

Пошагово, просто и быстро

  1. Взбейте охлажденные сливки до мягких пиков.

  2. Аккуратно влейте сгущенку, продолжая взбивать на низкой скорости.

  3. Переложите смесь в контейнер и отправьте в морозилку на 4-6 часов.

  4. В течение первых 2-3 часов перемешивайте мороженое каждые 30-60 минут, чтобы избежать кристаллов льда.

  5. Перед подачей подождите 10-15 минут, чтобы оно стало мягче.

Пять вкусов на любой случай

• Шоколадное — добавьте какао во взбитые сливки.
• Ванильное — влейте ванильный экстракт.
• Ягодное — вмешайте клубнику, малину или чернику.
• Ореховое — добавьте измельчённые орехи.
• Карамельное — введите ложку солёной карамели или сиропа.

Советы и хитрости

• Чем жирнее сливки — тем мягче и насыщеннее мороженое.
• Без воды — без льда. Используйте сухие добавки и спелые, не водянистые фрукты.
• С мороженицей будет ещё лучше — но и без неё получается на отлично.

Полезно, если не переборщить

Такой десерт лучше давать детям не чаще 2-3 раз в неделю, по 50-70 г. Отлично сочетается с фруктами, пирогами и блинами. Можно подавать как топпинг или самостоятельный десерт.

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой. В России в основном производится сгущённое молоко с сахаром, в просторечии называемое "сгущёнка".

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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