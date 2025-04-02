Скучный кулич больше не актуален — укрась его, как на фото из Pinterest

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Кулич с сахарной глазурью — это классика. Но в 2025 году хочется чего-то больше: визуального "вау"-эффекта и атмосферы настоящего праздника. Шеф-повар Александр Растунин советует отказаться от скучной посыпки и подключить фантазию: ведь Пасха — это ещё и повод для кулинарного творчества.

Фото: Freepik by pressahotkey is licensed under Рublic domain кулич

Главное — белая основа, а дальше как душе угодно

"Никаких строгих правил в оформлении нет. Главное, чтобы шапка была белой. Всё остальное — дело вкуса", — говорит Растунин. А значит, можно дать волю воображению.

5 оригинальных идей, которые сделают кулич звездой стола

• Цитрусовые чипсы — сушёные кружочки апельсинов или лимонов создают эффект "дорогой выпечки".

• Арахисовое драже — не только вкусно, но и ярко. Цветная глазурь придаёт настроение.

• Шоколадное печенье или мини-плитки — для тех, кто любит сладкое с хрустом.

• Свежие ягоды — малина, черника, клубника придают сочность и смотрятся эффектно.

• Веточки розмарина — неожиданный, но стильный элемент, который придаёт куличу праздничный аромат и "инстаграмность".

Хочешь всё и сразу? Почему бы и нет

Если не можешь выбрать — смело совмещай! Главное — соблюдать баланс, чтобы кулич не превратился в сладкую башню. А вот по стилю — чем интереснее композиция, тем больше шансов, что твой кулич станет центром внимания.

Как сделать чипсы из апельсина — проще простого

• Нарежь 2 апельсина тонкими кружочками.

• Разложи в один слой на противень.

• Суши при 100-120°C около часа, переворачивая пару раз.

• Всё - украшение готово.

Уточнения

Pinterest (Пинтерест) — социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями.

