Скучный кулич больше не актуален — укрась его, как на фото из Pinterest

Кулич с сахарной глазурью — это классика. Но в 2025 году хочется чего-то больше: визуального "вау"-эффекта и атмосферы настоящего праздника. Шеф-повар Александр Растунин советует отказаться от скучной посыпки и подключить фантазию: ведь Пасха — это ещё и повод для кулинарного творчества.
"Никаких строгих правил в оформлении нет. Главное, чтобы шапка была белой. Всё остальное — дело вкуса", — говорит Растунин. А значит, можно дать волю воображению.
• Цитрусовые чипсы — сушёные кружочки апельсинов или лимонов создают эффект "дорогой выпечки".
• Арахисовое драже — не только вкусно, но и ярко. Цветная глазурь придаёт настроение.
• Шоколадное печенье или мини-плитки — для тех, кто любит сладкое с хрустом.
• Свежие ягоды — малина, черника, клубника придают сочность и смотрятся эффектно.
• Веточки розмарина — неожиданный, но стильный элемент, который придаёт куличу праздничный аромат и "инстаграмность".
Если не можешь выбрать — смело совмещай! Главное — соблюдать баланс, чтобы кулич не превратился в сладкую башню. А вот по стилю — чем интереснее композиция, тем больше шансов, что твой кулич станет центром внимания.
• Нарежь 2 апельсина тонкими кружочками.
• Разложи в один слой на противень.
• Суши при 100-120°C около часа, переворачивая пару раз.
• Всё - украшение готово.
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