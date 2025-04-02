Творожная пасха, которая покорит даже тех, кто не ест творог

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожная пасха — символ Пасхи и одна из самых трогательных кулинарных традиций. Но если вы хотите приготовить что-то по-настоящему изысканное и утонченное, попробуйте вариант с кремом "Англез". Этот французский штрих превращает классический десерт в настоящее лакомство для гурманов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Творожная пасха

Главный секрет — текстура

Чтобы пасха получилась нежной, как облако, используйте творог не ниже 9% жирности, лучше фермерский. Обязательно протрите его через сито или пробейте блендером. Именно от этого зависит воздушность и кремовость готового десерта.

Крем "Англез" — не спеши, не кипяти

Сливки, яйца, ваниль и сахар нужно варить на медленном огне, постоянно помешивая. Главное — не доводить до кипения, чтобы не получить яичницу вместо шелковистого крема. Готовый крем должен обволакивать ложку, как хорошая сметана.

Сборка: терпение и любовь

Соедините крем и творожную массу, добавьте клюкву и кедровые орехи. Выложите в пасочницу с марлей, утрамбуйте, накройте, поставьте груз и уберите на ночь в холодильник. Утром вы получите плотную, влажную, но нежную текстуру — настоящее творожное совершенство.

Финальный аккорд — украшение

Украсьте как душе угодно: орехами, цукатами, изюмом, глазурью или даже лепестками съедобных цветов. Главное — делайте с душой, ведь это не просто десерт, а часть духовного и семейного праздника.

Полезно и вкусно

В такой пасхе много кальция, белка и витаминов. Это не только вкусно, но и полезно для костей, мышц и настроения. А если добавить щепотку цедры лимона — получите пасху, которую будут вспоминать до следующего года.

Уточнения

Творо́г — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки. Официально принято классифицировать творог, выработанный традиционным способом, по содержанию в нём жира.

