Творожная пасха, которая покорит даже тех, кто не ест творог

Творожная пасха — символ Пасхи и одна из самых трогательных кулинарных традиций. Но если вы хотите приготовить что-то по-настоящему изысканное и утонченное, попробуйте вариант с кремом "Англез". Этот французский штрих превращает классический десерт в настоящее лакомство для гурманов.
Чтобы пасха получилась нежной, как облако, используйте творог не ниже 9% жирности, лучше фермерский. Обязательно протрите его через сито или пробейте блендером. Именно от этого зависит воздушность и кремовость готового десерта.
Сливки, яйца, ваниль и сахар нужно варить на медленном огне, постоянно помешивая. Главное — не доводить до кипения, чтобы не получить яичницу вместо шелковистого крема. Готовый крем должен обволакивать ложку, как хорошая сметана.
Соедините крем и творожную массу, добавьте клюкву и кедровые орехи. Выложите в пасочницу с марлей, утрамбуйте, накройте, поставьте груз и уберите на ночь в холодильник. Утром вы получите плотную, влажную, но нежную текстуру — настоящее творожное совершенство.
Украсьте как душе угодно: орехами, цукатами, изюмом, глазурью или даже лепестками съедобных цветов. Главное — делайте с душой, ведь это не просто десерт, а часть духовного и семейного праздника.
В такой пасхе много кальция, белка и витаминов. Это не только вкусно, но и полезно для костей, мышц и настроения. А если добавить щепотку цедры лимона — получите пасху, которую будут вспоминать до следующего года.
Творо́г — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки. Официально принято классифицировать творог, выработанный традиционным способом, по содержанию в нём жира.
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