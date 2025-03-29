ТОП-5 забытых рецептов из СССР

Помните те незабываемые вкусы из детства?
Те блюда, которые мамы и бабушки готовили на праздники и будни, те особенные рецепты, которые передавались из поколения в поколение?
Вот 5 забытых, но вкусных блюд из СССР, которые стоит вспомнить.
1. Котлеты "Огни Москвы"
Это вариант мясных котлет с сырной начинкой. Внутрь фарша клали кусочек сливочного масла и сыра, панировали в сухарях и обжаривали на сковороде. Получались сочные котлеты с тягучей серединой.
2. Суп "Солянка ленинградская"
В отличие от привычной мясной солянки, этот вариант готовили на основе говяжьего бульона с картофелем, луком, морковью и томатной пастой. Добавляли немного солёных огурцов и сосисок.
Вкус получался более мягким, чем у классической солянки.
3. Кабачковая икра по-советски
Этот рецепт отличается от современных тем, что овощи (кабачки, морковь, лук, томаты) сначала обжаривали, а затем долго тушили с небольшим количеством уксуса, сахара и соли. В итоге получалась густая, насыщенная икра, как в магазине.
4. Пирожное "Картошка" из сухарей
В советские времена "Картошку" делали не из бисквитных обрезков, а из обычных сухарей, размолотых в крошку. Их смешивали с какао, сгущёнкой и сливочным маслом.
Формировали пирожные и обваливали в какао-порошке.
5. Рыбный пудинг
Бюджетное, но вкусное блюдо из советских столовых. Варёную рыбу (обычно минтай или треску) измельчали, смешивали с манной кашей, яйцом и молоком, затем запекали в духовке.
Пудинг был нежным, воздушным и идеально подходил для детского питания.
Эти блюда — настоящие символы советской кухни. Они просты в приготовлении, но при этом очень вкусные и сытные.
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