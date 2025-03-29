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ТОП-5 забытых рецептов из СССР

2:03
Еда

Помните те незабываемые вкусы из детства?

Икра из баклажанов
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Икра из баклажанов

Те блюда, которые мамы и бабушки готовили на праздники и будни, те особенные рецепты, которые передавались из поколения в поколение?

Вот 5 забытых, но вкусных блюд из СССР, которые стоит вспомнить.

1. Котлеты "Огни Москвы"

Это вариант мясных котлет с сырной начинкой. Внутрь фарша клали кусочек сливочного масла и сыра, панировали в сухарях и обжаривали на сковороде. Получались сочные котлеты с тягучей серединой.

2. Суп "Солянка ленинградская"

В отличие от привычной мясной солянки, этот вариант готовили на основе говяжьего бульона с картофелем, луком, морковью и томатной пастой. Добавляли немного солёных огурцов и сосисок.

Вкус получался более мягким, чем у классической солянки.

3. Кабачковая икра по-советски

Этот рецепт отличается от современных тем, что овощи (кабачки, морковь, лук, томаты) сначала обжаривали, а затем долго тушили с небольшим количеством уксуса, сахара и соли. В итоге получалась густая, насыщенная икра, как в магазине.

4. Пирожное "Картошка" из сухарей

В советские времена "Картошку" делали не из бисквитных обрезков, а из обычных сухарей, размолотых в крошку. Их смешивали с какао, сгущёнкой и сливочным маслом.

Формировали пирожные и обваливали в какао-порошке.

5. Рыбный пудинг

Бюджетное, но вкусное блюдо из советских столовых. Варёную рыбу (обычно минтай или треску) измельчали, смешивали с манной кашей, яйцом и молоком, затем запекали в духовке.

Пудинг был нежным, воздушным и идеально подходил для детского питания.

Эти блюда — настоящие символы советской кухни. Они просты в приготовлении, но при этом очень вкусные и сытные.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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