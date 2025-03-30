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Как создать ресторанный сырный соус всего за 5 минут: готовим просто и со вкусом

1:00
Еда

Сырный соус — это один из самых популярных ресторанных соусов, который легко и быстро можно приготовить дома. Для этого вам понадобится всего несколько ингредиентов и минимум времени — около 5 минут.

сырный соус
Фото: freepik
сырный соус
  1. Для начала возьмите равное количество жирной сметаны и мягкого плавленого сыра. Тщательно взбейте их погружным блендером до однородной консистенции. Соус готов! Его можно сразу использовать.
  2. Чтобы придать соусу яркий цвет, добавьте щепотку куркумы - он станет насыщенно-жёлтым и будет похож на тот, что подают в ресторанах
  3. Если вы хотите добавить пикантности, измельчите зубчик чеснока или мелко нарежьте зелень и вмешайте в соус.

Этот универсальный соус прекрасно подойдёт к различным закускам, мясу и гарнирам. Ваши гости будут в восторге и обязательно попросят добавки, поэтому лучше приготовить побольше. Приятного аппетита!

Уточнения

Сырный соус — соус, приготовленный из твёрдого или плавленого сыра в качестве основного ингредиента.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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