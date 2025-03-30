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Откройте секрет: как слить воду с макарон без дуршлага — 4 гениальных способа

1:43
Еда

Если у вас нет дуршлага или вы не хотите им пользоваться, не отчаивайтесь. Существует множество простых способов слить воду из кастрюли с макаронами или овощами, используя подручные средства, которые всегда есть на кухне.

Макароны
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макароны

Известный кулинарный гуру Рик Мартинес, которого цитирует греческое издание Bovary, утверждает, что дуршлаг — это удобный, но не обязательный кухонный инструмент. Вот несколько способов, которые помогут вам легко справиться с этой задачей:

Как извлечь макароны из кипятка без дуршлага?

  1. Щипцы или вилка. Если у вас есть щипцы, они отлично подойдут для извлечения длинных макарон, таких как спагетти. Если же их нет, то можно воспользоваться вилкой, хотя этот процесс может занять немного больше времени.
  2. Ложка. Для коротких макарон, таких как рожки, а также для овощей или фасоли, подойдет обычная ложка. Выберите самую большую из доступных и аккуратно подцепите макароны или овощи. Затем осторожно наклоните ложку, чтобы вода стекла.
  3. Ложка с отверстиями. Это идеальный вариант, так как ложка с дырками выполняет функцию маленького дуршлага. Вода быстро стекает, и вы без труда достанете макароны или овощи из кастрюли.
  4. Крышка. Иногда крышку от кастрюли можно использовать в качестве временного дуршлага. Мартинес рекомендует слегка отодвинуть край крышки примерно на четверть дюйма. Будьте осторожны и используйте прихватки, чтобы не обжечься паром. Просто прикройте кастрюлю крышкой, оставив узкую щель, и аккуратно слейте воду.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Дуршла́г (от нем. durchschlagen — пробивать насквозь) — предмет кухонной утвари в виде небольшой кастрюли или ковша с множеством отверстий на дне (а иногда и по бокам).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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