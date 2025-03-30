Откройте секрет: как слить воду с макарон без дуршлага — 4 гениальных способа

Если у вас нет дуршлага или вы не хотите им пользоваться, не отчаивайтесь. Существует множество простых способов слить воду из кастрюли с макаронами или овощами, используя подручные средства, которые всегда есть на кухне.
Известный кулинарный гуру Рик Мартинес, которого цитирует греческое издание Bovary, утверждает, что дуршлаг — это удобный, но не обязательный кухонный инструмент. Вот несколько способов, которые помогут вам легко справиться с этой задачей:
Как извлечь макароны из кипятка без дуршлага?
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.
Дуршла́г (от нем. durchschlagen — пробивать насквозь) — предмет кухонной утвари в виде небольшой кастрюли или ковша с множеством отверстий на дне (а иногда и по бокам).
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