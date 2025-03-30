Сливочный сыр и всего 10 минут времени: этот рецепт тирамису сведёт вас с ума

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите быстрые рецепты и сладкое, этот экспресс-тирамису станет для вас отличным выбором.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тирамису

Всего из четырёх ингредиентов, без духовки и за 10 минут вы легко приготовите восхитительный десерт, который не уступает оригиналу. Он идеально подойдёт, чтобы порадовать семью или насладиться вкусным лакомством без лишних хлопот.

Ингредиенты для быстрого тирамису

200 г сливочного сыра;

100 г сахара;

1 чашка крепкого кофе;

12 печений савоярди;

По желанию: какао-порошок для посыпки.

Пошаговое приготовление

Взбейте сливочный сыр с сахаром до получения однородной массы. Приготовьте кофе и дайте ему немного остыть. Затем окуните печенья савоярди в кофе, следя за тем, чтобы они не развалились. Соберите десерт в форме для выпечки: выложите слой пропитанных кофе савоярди и покройте их смесью сливочного сыра и сахара. Повторите процесс, пока не сформируете последний слой крема. По желанию можно посыпать десерт какао-порошком для украшения. оставьте тирамису в холодильник на несколько минут, чтобы он застыл, а затем подавайте охлаждённым.

Этот экспресс-тирамису — отличный вариант, если вы хотите быстро приготовить вкусный десерт. Вы также можете добавить в кофе немного ликера или украсить последний слой тёртым шоколадом, чтобы сделать его ещё более индивидуальным. Всего за 10 минут у вас получится настоящее лакомство!

Уточнения

Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.

