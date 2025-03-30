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Сливочный сыр и всего 10 минут времени: этот рецепт тирамису сведёт вас с ума

1:35
Еда

Если вы любите быстрые рецепты и сладкое, этот экспресс-тирамису станет для вас отличным выбором.

Тирамису
Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тирамису

Всего из четырёх ингредиентов, без духовки и за 10 минут вы легко приготовите восхитительный десерт, который не уступает оригиналу. Он идеально подойдёт, чтобы порадовать семью или насладиться вкусным лакомством без лишних хлопот.

Ингредиенты для быстрого тирамису

  • 200 г сливочного сыра;
  • 100 г сахара;
  • 1 чашка крепкого кофе;
  • 12 печений савоярди;
  • По желанию: какао-порошок для посыпки.

Пошаговое приготовление

  1. Взбейте сливочный сыр с сахаром до получения однородной массы.
  2. Приготовьте кофе и дайте ему немного остыть. Затем окуните печенья савоярди в кофе, следя за тем, чтобы они не развалились.
  3. Соберите десерт в форме для выпечки: выложите слой пропитанных кофе савоярди и покройте их смесью сливочного сыра и сахара.
  4. Повторите процесс, пока не сформируете последний слой крема. По желанию можно посыпать десерт какао-порошком для украшения.
  5. оставьте тирамису в холодильник на несколько минут, чтобы он застыл, а затем подавайте охлаждённым.

Этот экспресс-тирамису — отличный вариант, если вы хотите быстро приготовить вкусный десерт. Вы также можете добавить в кофе немного ликера или украсить последний слой тёртым шоколадом, чтобы сделать его ещё более индивидуальным. Всего за 10 минут у вас получится настоящее лакомство!

Уточнения

Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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