Сливочный сыр и всего 10 минут времени: этот рецепт тирамису сведёт вас с ума

Если вы любите быстрые рецепты и сладкое, этот экспресс-тирамису станет для вас отличным выбором.
Всего из четырёх ингредиентов, без духовки и за 10 минут вы легко приготовите восхитительный десерт, который не уступает оригиналу. Он идеально подойдёт, чтобы порадовать семью или насладиться вкусным лакомством без лишних хлопот.
Ингредиенты для быстрого тирамису
Пошаговое приготовление
Этот экспресс-тирамису — отличный вариант, если вы хотите быстро приготовить вкусный десерт. Вы также можете добавить в кофе немного ликера или украсить последний слой тёртым шоколадом, чтобы сделать его ещё более индивидуальным. Всего за 10 минут у вас получится настоящее лакомство!
Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.
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