Всего 450 граммов фарша: готовим отбивнушки за 20 минут и удивляем гостей домашних

Иногда даже в будний день хочется побаловать себя или близких вкусным блюдом, но не всегда есть время на приготовление сложных рецептов. В таких случаях можно воспользоваться простым и быстрым рецептом интересных "Отбивнушек".
Для этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Подавайте "Отбивнушки" с любым гарниром по вашему вкусу!
Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
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