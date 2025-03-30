Всего 450 граммов фарша: готовим отбивнушки за 20 минут и удивляем гостей домашних

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда даже в будний день хочется побаловать себя или близких вкусным блюдом, но не всегда есть время на приготовление сложных рецептов. В таких случаях можно воспользоваться простым и быстрым рецептом интересных "Отбивнушек".

Фото: Own work by Matěj Baťha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фарш

Для этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

Фарш (смесь свинины и говядины) — 450 г;

Яйца (крупные) — 3 шт.;

Мука — 6 ст. л.;

Крахмал — 2 ст. л.;

Растительное масло — по вкусу;

Соль и молотый перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

Фарш посолить, поперчить и тщательно перемешать. Смешать муку и крахмал в отдельной миске. Из фарша сформировать небольшие шарики весом около 60 г и обвалять их в муке. Каждый шарик раскатать скалкой в тонкую лепёшку. Полученные лепёшки сложить в тарелку. В другой тарелке взбить яйца и обмакнуть в них каждую лепёшку. Обжарить лепёшки в большом количестве растительного масла по 1 минуте с каждой стороны.

Подавайте "Отбивнушки" с любым гарниром по вашему вкусу!

Уточнения

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).



