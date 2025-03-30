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Белый рис, который не страшен диабетикам: вот как его готовить

2:30
Еда

Белый рис — популярный продукт во многих кухнях мира. Он используется в гарнирах, супах, пловах и других блюдах. Однако важно помнить, что белый рис быстро превращается в глюкозу, что может привести к скачкам уровня сахара в крови.

Рис
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), рис — основной продукт питания для 17 стран Азии, девяти стран Америки и восьми стран Африки. В Испании рис также популярен и используется в таких блюдах, как паэлья. Но чтобы наслаждаться этим продуктом без вреда для здоровья, важно знать, как его правильно готовить.

Исследования, опубликованные в British Medical Journal, показывают, что высокое потребление белого риса связано с повышенным риском развития диабета 2 типа. Однако эти результаты неоднозначны и требуют дальнейшего изучения.

Почему белый рис может повысить уровень глюкозы?

Белый рис имеет высокий гликемический индекс (ГИ), что означает, что он быстро переваривается и превращается в глюкозу. Это может привести к резкому скачку уровня сахара в крови, вызывая чрезмерную выработку инсулина.

Как снизить гликемический индекс белого риса?

  1. Охладите рис после варки. Если после приготовления рис оставить в холодильнике на несколько часов, в нём образуется резистентный крахмал. Этот крахмал не усваивается в тонком кишечнике, что снижает влияние риса на уровень глюкозы в крови.
  2. Используйте полезные жиры. Добавление оливкового масла, авокадо или орехов помогает замедлить процесс пищеварения и снизить скачок уровня глюкозы.
  3. Избегайте пережаренного риса. Пережаренный рис выделяет больше крахмала, ускоряя превращение углеводов в глюкозу.

Белый рис как спортивное питание

Белый рис также является отличным источником энергии перед тренировкой. Он содержит 28 граммов углеводов на 100 граммов и 380 калорий, что помогает быстро восстановить силы. Глюкоза из риса сохраняется в мышцах, обеспечивая их энергией во время физической активности.

Таким образом, белый рис можно употреблять без вреда для здоровья, если соблюдать определённые правила приготовления и сочетания с другими продуктами.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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