Белый рис, который не страшен диабетикам: вот как его готовить

Белый рис — популярный продукт во многих кухнях мира. Он используется в гарнирах, супах, пловах и других блюдах. Однако важно помнить, что белый рис быстро превращается в глюкозу, что может привести к скачкам уровня сахара в крови.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), рис — основной продукт питания для 17 стран Азии, девяти стран Америки и восьми стран Африки. В Испании рис также популярен и используется в таких блюдах, как паэлья. Но чтобы наслаждаться этим продуктом без вреда для здоровья, важно знать, как его правильно готовить.
Исследования, опубликованные в British Medical Journal, показывают, что высокое потребление белого риса связано с повышенным риском развития диабета 2 типа. Однако эти результаты неоднозначны и требуют дальнейшего изучения.
Почему белый рис может повысить уровень глюкозы?
Белый рис имеет высокий гликемический индекс (ГИ), что означает, что он быстро переваривается и превращается в глюкозу. Это может привести к резкому скачку уровня сахара в крови, вызывая чрезмерную выработку инсулина.
Как снизить гликемический индекс белого риса?
Белый рис как спортивное питание
Белый рис также является отличным источником энергии перед тренировкой. Он содержит 28 граммов углеводов на 100 граммов и 380 калорий, что помогает быстро восстановить силы. Глюкоза из риса сохраняется в мышцах, обеспечивая их энергией во время физической активности.
Таким образом, белый рис можно употреблять без вреда для здоровья, если соблюдать определённые правила приготовления и сочетания с другими продуктами.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.
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