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Картофельный омлет без масла: секреты приготовления, которые вас удивят

1:50
Еда

Картофельный омлет — это популярное блюдо испанской кухни, которое покорило сердца многих своим вкусом. Однако любители этого блюда часто сталкиваются с вопросом: как сделать его более полезным, не теряя при этом сочности и вкуса? Ответ прост: можно приготовить картофельный омлет без добавления масла, используя современные кухонные гаджеты.

Испанский омлет
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Испанский омлет

В традиционном рецепте картофеля для тортильи его обжаривают в большом количестве масла, что придает блюду характерный вкус и хрустящую корочку. Однако такой способ приготовления увеличивает содержание жира. В поисках более здорового варианта многие кулинары начали экспериментировать с запеканием картофеля в духовке или с помощью фритюрницы.

Процесс приготовления такого омлета очень прост и быстр. Вам понадобятся:

  • Картофель — тщательно вымойте и обсушите.
  • Фритюрница или противень — для запекания картофеля.
  • Яйца — для приготовления омлета.
  • Соль и специи — по вкусу.
  1. Поместите картофель в корзину фритюрницы или на противень, не добавляя масла. Можно слегка сбрызнуть его оливковым маслом для дополнительного вкуса. Установите температуру фритюрницы на 180 градусов Цельсия и запекайте картофель около 25 минут. Картофель должен стать мягким внутри.
  2. После запекания нарежьте картофель и смешайте его с яйцами. Добавьте соль и специи по вкусу. Важно, чтобы картофель был горячим при смешивании с яйцами. Это поможет омлету быстрее застыть в миске и сделает его более кремовым.

Таким образом, вы сможете насладиться вкусным и полезным картофельным омлетом без лишнего жира.

Уточнения

Испанская торти́лья (картофельная тортилья; исп. tortilla de patatas) — яичница на оливковом масле из куриных яиц с картофелем.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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