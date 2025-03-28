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Любимая кружка кофе и ловушка для сосудов — это одно и то же

1:46
Еда

Ты завариваешь себе чашку ароматного кофе, садишься делать перерыв — а на самом деле… повышаешь "плохой" холестерин? Увы, даже любимый напиток может работать против тебя, если ты не знаешь одного нюанса.

Две чашки кофе
Фото: unsplash.com by PICSELI, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Две чашки кофе

Кофе, который вредит сердцу

Виновники — ди-терпены, в частности кафестол и кахвеол. Это растительные соединения, которые при частом употреблении способны повысить уровень LDL-холестерина — того самого, что засоряет сосуды и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

И самое интересное: содержание этих веществ напрямую зависит от способа приготовления кофе.

Исследование, которое удивило

Учёные из Швеции проверили 14 популярных кофеварок — от офисных машин до домашних френч-прессов — и обнаружили, что:

  • Эспрессо часто содержит рекордные дозы кафестола — до 2446 мг/л

  • Френч-пресс и варёный кофе - средний уровень (до 90 мг/л)

  • Кофе с бумажным фильтром - минимальное содержание (всего 11,5 мг/л)

Вывод: фильтрация решает всё. Один только переход с машинного кофе на фильтрованный может снизить риск атеросклероза на 13% за 5 лет и на 36% — за 40 лет!

И не всё так однозначно

При этом стоит помнить: кофе не враг. При умеренном потреблении (3-4 чашки в день) он снижает риски деменции, болезни Паркинсона, некоторых видов рака — и даже может компенсировать вред сидячего образа жизни.

Так что не спеши отказываться от утреннего ритуала. Просто измени способ приготовления - и продолжай наслаждаться с пользой.

Уточнения

Кафестол - дитерпеновая молекула, содержащаяся в кофе.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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