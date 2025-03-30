Будет сочная и сладкая — один секрет посадки свеклы, о котором знают только дачники со стажем

Если посеять свеклу слишком рано — она может "пойти в стрелку" и превратиться в ботву с цветами. А если затянуть с посадкой — рискуете остаться без урожая. Главное правило: ждем, когда почва прогреется до 8-10 градусов, а ночные заморозки уйдут. Тогда и начинаем.
В средней полосе — это с 5 по 10 мая, в южных регионах — с конца апреля, в Сибири и на Урале — после 15 мая. Подходит и посев на рассаду: в теплицы на юге — с конца марта, в других регионах — после 20 апреля.
Народные подсказки: можно сажать, когда распустилась рябина, запела кукушка или вернулись ласточки. Значит, заморозки позади.
Ранние (70-110 дней) — едим летом, но хранятся плохо.
Среднеспелые (110-115 дней) — компромисс.
Поздние (120-135 дней) — дольше растут, зато до весны лежат.
Если любите свежую свеклу — сажайте в несколько этапов: май, июнь, июль (на юге).
Лучшие дни: 13-14, 17 мая; 9-16 июня; 6-13 июля.
Плохие — рядом с полнолунием и новолунием.
Дезинфекция — в марганцовке, перекиси или водке.
Проращивание — на влажной ткани при комнатной температуре.
Замачивание — в растворе соды, золы, мёда или стимулятора роста.
Свет, без застоя воды.
Не сажайте туда, где был навоз — будет безвкусно.
Учитывайте севооборот и совместимость: хороши соседи — капуста, клубника, зелень. Плохие — картошка, фасоль, кукуруза.
Грядки делаем высокими, расстояние между семенами — 8 см, между рядами — 20-30 см.
Поливаем бороздки перед посадкой.
Всходы будут через 6-11 дней.
Прореживание трижды.
Полив — тёплой водой, по вечерам.
Если листья краснеют — раствор соли (но не чаще трёх раз за сезон).
Прополка, рыхление, защита от пересыхания — и урожай обеспечен.
Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae. Важное сельскохозяйственное растение, ради корнеплодов культивируют повсеместно на больших площадях как овощную культуру.
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