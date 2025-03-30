Будет сочная и сладкая — один секрет посадки свеклы, о котором знают только дачники со стажем

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Если посеять свеклу слишком рано — она может "пойти в стрелку" и превратиться в ботву с цветами. А если затянуть с посадкой — рискуете остаться без урожая. Главное правило: ждем, когда почва прогреется до 8-10 градусов, а ночные заморозки уйдут. Тогда и начинаем.

Фото: commons.wikimedia.org by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свёкла

В средней полосе — это с 5 по 10 мая, в южных регионах — с конца апреля, в Сибири и на Урале — после 15 мая. Подходит и посев на рассаду: в теплицы на юге — с конца марта, в других регионах — после 20 апреля.

Народные подсказки: можно сажать, когда распустилась рябина, запела кукушка или вернулись ласточки. Значит, заморозки позади.

Сорта на выбор:

Ранние (70-110 дней) — едим летом, но хранятся плохо.

Среднеспелые (110-115 дней) — компромисс.

Поздние (120-135 дней) — дольше растут, зато до весны лежат.

Если любите свежую свеклу — сажайте в несколько этапов: май, июнь, июль (на юге).

По лунному календарю:

Лучшие дни: 13-14, 17 мая; 9-16 июня; 6-13 июля.

Плохие — рядом с полнолунием и новолунием.

Готовим семена:

Дезинфекция — в марганцовке, перекиси или водке.

Проращивание — на влажной ткани при комнатной температуре.

Замачивание — в растворе соды, золы, мёда или стимулятора роста.

Место и подготовка:

Свет, без застоя воды.

Не сажайте туда, где был навоз — будет безвкусно.

Учитывайте севооборот и совместимость: хороши соседи — капуста, клубника, зелень. Плохие — картошка, фасоль, кукуруза.

Высадка:

Грядки делаем высокими, расстояние между семенами — 8 см, между рядами — 20-30 см.

Поливаем бороздки перед посадкой.

Всходы будут через 6-11 дней.

Уход:

Прореживание трижды.

Полив — тёплой водой, по вечерам.

Если листья краснеют — раствор соли (но не чаще трёх раз за сезон).

Прополка, рыхление, защита от пересыхания — и урожай обеспечен.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae. Важное сельскохозяйственное растение, ради корнеплодов культивируют повсеместно на больших площадях как овощную культуру.

