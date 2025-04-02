Алкоголь в тесте? Да, но только в этих пропорциях — иначе кулич не поднимется

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Кулич — дело тонкое. Хозяйки не жалеют ни яиц, ни масла, ни сливок, чтобы он вышел нежным и праздничным. Но один важный ингредиент часто вызывает споры: алкоголь. Зачем он вообще нужен в тесте? И главное — не повредит ли дрожжам? На эти вопросы ответил шеф-повар Александр Растунин.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Замешивание теста

Сухофрукты в роме — это только начало

Часто в тесто добавляют замоченные в алкоголе цукаты, изюм, курагу. Такой трюк придаёт выпечке выразительный вкус и аромат. Но многие хозяйки идут дальше — и вливают часть этой ароматной жидкости прямо в тесто. Вот тут важно не перестараться.

Секрет дозировки: не больше чайной ложки на 300 г теста

"На каждый килограмм теста можно добавить не более 30 мл крепкого алкоголя", — объясняет Растунин.

Это около 2 столовых ложек. Больше — и дрожжи могут не выдержать: алкоголь убивает их, и тесто просто не поднимется. Всё получится плотным, сухим и никакого праздничного настроения.

Зачем вообще добавлять алкоголь

Он:

делает тесто более ароматным;

придаёт лёгкую пикантную нотку;

усиливает вкус начинки;

помогает сохранить свежесть кулича дольше.

Подходят коньяк, ром, бренди, ликёры, особенно фруктовые или ванильные. Главное — не вливать алкоголь сразу, а аккуратно в процессе замеса, когда тесто уже частично подошло.

Чуть-чуть алкоголя — и ваш кулич как из дорогой пекарни

Но только чуть-чуть. Потому что в этом случае перебор — не друг вкусу, а враг пышности.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).



