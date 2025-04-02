Минералка и брусника — идеальная пара для идеального шашлыка

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

С приходом весны и первых солнечных выходных запах шашлыка снова витает в воздухе. А вместе с ним — споры: кто как маринует. Кто-то кефиром, кто-то уксусом, а кто-то… вареньем. Да-да, именно сладким вареньем. Такой совет дал не шеф-повар, а известный врач — доктор Александр Мясников.

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Главное — маринад, а не мясо

По словам Мясникова, вид мяса — дело вкуса. Но если хотите пользы, берите птицу: она легче для желудка и усваивается лучше. Главное — не забывайте замариновать мясо заранее. Только не всеми привычными способами.

Минеральная вода — основа всего

Лучший старт для маринада — минеральная вода. Она не только размягчает мясо, но и помогает специям глубже проникнуть.

Добавьте в неё:

соль,

чеснок,

лук,

гранатовый сок.

Такой маринад сделает любое мясо сочным и мягким.

А вот к жирной свинине и баранине — варенье

Вот тут начинается самое интересное. Мясников советует добавлять брусничное варенье к жирным видам мяса. Почему? Сладость варенья отлично балансирует жир, а кислинка брусники делает вкус насыщенным и выразительным. Такое сочетание, по словам врача, не только вкусное, но и помогает лучше переваривать тяжёлую пищу.

Полезно, вкусно и необычно

Никакого уксуса, никакой "тяжёлой артиллерии". Только минералка и натуральные добавки. И да, варенье — больше не только для чая.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

