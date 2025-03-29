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Готовим творог на сметане — нежный, жирный и без кислинки

1:50
Еда

Если вы ещё ни разу не пробовали приготовить творог дома — пора это исправить. Особенно если вас всегда отпугивала кислинка магазинных вариантов. Этот творог готовится из молока и жирной сметаны, получается очень мягким, сливочным и совершенно не кислым. Единственный "минус" — он действительно жирный. Но зато какой вкус!

Молочные продукты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молочные продукты

Ингредиенты (на 1 порцию)

  • Молоко — 1 л

  • Сметана 30% — 350-400 г

Как приготовить

1. Закваска без усилий
В глубокой кастрюле смешайте молоко и сметану до однородности. Накройте крышкой или полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 12 часов. Смесь за это время начнёт загустевать и сквашиваться.

2. Нежный прогрев
Поставьте кастрюлю на слабый огонь. Прогревайте массу, не доводя до кипения, примерно 20 минут или больше — пока начнёт отделяться сыворотка. Перемешивать не нужно!

3. Отделение сыворотки
Застелите сито или дуршлаг несколькими слоями марли и аккуратно вылейте туда творожную массу. Завяжите марлю в мешочек и подвесьте — можно прямо над раковиной или кастрюлей. Дайте стечь сыворотке в течение 4-5 часов.

4. Финал
Снимите марлю, переложите творог в контейнер и уберите в холодильник. Через пару часов он окончательно охладится и станет ещё плотнее. Можно подавать.

Почему стоит попробовать

  • Без кислинки - вкус очень мягкий, сливочный

  • Без добавок - только молоко и сметана

  • Текстура - нежная, пластичная, не сухая

  • Универсальность - хорош и для сырников, и как самостоятельное блюдо

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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