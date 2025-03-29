Готовим творог на сметане — нежный, жирный и без кислинки

Если вы ещё ни разу не пробовали приготовить творог дома — пора это исправить. Особенно если вас всегда отпугивала кислинка магазинных вариантов. Этот творог готовится из молока и жирной сметаны, получается очень мягким, сливочным и совершенно не кислым. Единственный "минус" — он действительно жирный. Но зато какой вкус!
Молоко — 1 л
Сметана 30% — 350-400 г
1. Закваска без усилий
В глубокой кастрюле смешайте молоко и сметану до однородности. Накройте крышкой или полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 12 часов. Смесь за это время начнёт загустевать и сквашиваться.
2. Нежный прогрев
Поставьте кастрюлю на слабый огонь. Прогревайте массу, не доводя до кипения, примерно 20 минут или больше — пока начнёт отделяться сыворотка. Перемешивать не нужно!
3. Отделение сыворотки
Застелите сито или дуршлаг несколькими слоями марли и аккуратно вылейте туда творожную массу. Завяжите марлю в мешочек и подвесьте — можно прямо над раковиной или кастрюлей. Дайте стечь сыворотке в течение 4-5 часов.
4. Финал
Снимите марлю, переложите творог в контейнер и уберите в холодильник. Через пару часов он окончательно охладится и станет ещё плотнее. Можно подавать.
Без кислинки - вкус очень мягкий, сливочный
Без добавок - только молоко и сметана
Текстура - нежная, пластичная, не сухая
Универсальность - хорош и для сырников, и как самостоятельное блюдо
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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