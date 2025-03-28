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ТОП-5 любимых зимних блюд бабушек СССР

1:40
Еда

Зимой в наш рацион необходимо включать побольше витаминов, поскольку их дефицит чреват ослаблением иммунитета.

холодец
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодец

А также блюда должны быть калорийными. В этом точно знали толк наши бабушки. Вот ТОП-5 любимых зимних блюд бабушек СССР.

1. Холодец (студень)

Наваристый, сытный и очень вкусный. Готовится из свиных или говяжьих ножек, рульки и других мясных частей.

Подается с хреном или горчицей. Традиционное блюдо зимних праздников.

2. Солянка

Насыщенный суп с копченостями, солёными огурцами и маслинами. Отлично согревает в холодную погоду.

Вариантов приготовления существует множество.

3. Пельмени

Домашние пельмени — настоящая зимняя классика. Лепятся вручную из тонкого теста с мясной начинкой.

Подаются со сметаной, уксусом или бульоном.

4. Пироги с капустой или мясом

Ароматная выпечка, которая согревает и радует. Начинка может быть разнообразной: капуста, мясо, грибы, рыба.

Идеально подходят для семейных посиделок.

5. Квашеная капуста

Витаминный салат, который помогает укрепить иммунитет зимой. Квашеная капуста богата витамином С и другими полезными веществами.

Подается с растительным маслом и луком.

Эти блюда — настоящие символы советской зимы. Они просты в приготовлении, но при этом очень вкусные и сытные.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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