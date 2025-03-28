Зимой в наш рацион необходимо включать побольше витаминов, поскольку их дефицит чреват ослаблением иммунитета.
А также блюда должны быть калорийными. В этом точно знали толк наши бабушки. Вот ТОП-5 любимых зимних блюд бабушек СССР.
1. Холодец (студень)
Наваристый, сытный и очень вкусный. Готовится из свиных или говяжьих ножек, рульки и других мясных частей.
Подается с хреном или горчицей. Традиционное блюдо зимних праздников.
2. Солянка
Насыщенный суп с копченостями, солёными огурцами и маслинами. Отлично согревает в холодную погоду.
Вариантов приготовления существует множество.
3. Пельмени
Домашние пельмени — настоящая зимняя классика. Лепятся вручную из тонкого теста с мясной начинкой.
Подаются со сметаной, уксусом или бульоном.
4. Пироги с капустой или мясом
Ароматная выпечка, которая согревает и радует. Начинка может быть разнообразной: капуста, мясо, грибы, рыба.
Идеально подходят для семейных посиделок.
5. Квашеная капуста
Витаминный салат, который помогает укрепить иммунитет зимой. Квашеная капуста богата витамином С и другими полезными веществами.
Подается с растительным маслом и луком.
Эти блюда — настоящие символы советской зимы. Они просты в приготовлении, но при этом очень вкусные и сытные.
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