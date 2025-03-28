Мягкие внутри, румяные снаружи — идеальные сырники за 20 минут

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники — это не просто завтрак. Это уют в тарелке, ароматные воспоминания из детства и настоящий кулинарный оберег. Их название часто вызывает вопросы: при чём тут сыр, если главный ингредиент — творог? Всё просто: когда-то на Руси творог и называли сыром. И отголоски того времени до сих пор с нами — в "сырниках", "сырной пасхе" и даже в народной любви к этим золотистым оладушкам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сырники

Ингредиенты (на 8 порций)

Творог — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 1 ст. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Соль — на кончике ножа

Мука — 1-2 ст. л. + 2-4 ст. л. для панировки

Растительное масло — 2-3 ст. л. для жарки

Как приготовить идеальные сырники

1. Подготовка творога

Если творог влажный — слегка отожмите через марлю. Затем протрите через сито — масса должна быть однородной и нежной.

2. Замешиваем тесто

Добавьте к творогу сахар, ваниль и щепотку соли. Вбейте яйцо, перемешайте. Всыпьте муку и тщательно вымесите. Тесто должно быть мягким, но не липким. Уберите в холодильник на 15 минут — пусть "отдохнёт".

3. Формуем сырники

Присыпьте стол мукой. Выложите тесто, сформируйте "колбаску" диаметром 5 см. Нарежьте кружочками по 1,5 см и обваляйте в муке.

4. Жарим до золотистой корочки

Разогрейте сковороду, добавьте масло. Обжарьте сырники по 2 минуты с каждой стороны до румяности. Затем накройте крышкой, убавьте огонь и потомите ещё 3 минуты.

5. Подача

Сырники хороши с чем угодно: сметаной, мёдом, вареньем, ягодами, сгущёнкой. Горячие — особенно вкусны!

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

