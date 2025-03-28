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Мягкие внутри, румяные снаружи — идеальные сырники за 20 минут

2:03
Еда

Сырники — это не просто завтрак. Это уют в тарелке, ароматные воспоминания из детства и настоящий кулинарный оберег. Их название часто вызывает вопросы: при чём тут сыр, если главный ингредиент — творог? Всё просто: когда-то на Руси творог и называли сыром. И отголоски того времени до сих пор с нами — в "сырниках", "сырной пасхе" и даже в народной любви к этим золотистым оладушкам.

Сырники
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сырники

Ингредиенты (на 8 порций)

  • Творог — 200 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

  • Соль — на кончике ножа

  • Мука — 1-2 ст. л. + 2-4 ст. л. для панировки

  • Растительное масло — 2-3 ст. л. для жарки

Как приготовить идеальные сырники

1. Подготовка творога
Если творог влажный — слегка отожмите через марлю. Затем протрите через сито — масса должна быть однородной и нежной.

2. Замешиваем тесто
Добавьте к творогу сахар, ваниль и щепотку соли. Вбейте яйцо, перемешайте. Всыпьте муку и тщательно вымесите. Тесто должно быть мягким, но не липким. Уберите в холодильник на 15 минут — пусть "отдохнёт".

3. Формуем сырники
Присыпьте стол мукой. Выложите тесто, сформируйте "колбаску" диаметром 5 см. Нарежьте кружочками по 1,5 см и обваляйте в муке.

4. Жарим до золотистой корочки
Разогрейте сковороду, добавьте масло. Обжарьте сырники по 2 минуты с каждой стороны до румяности. Затем накройте крышкой, убавьте огонь и потомите ещё 3 минуты.

5. Подача
Сырники хороши с чем угодно: сметаной, мёдом, вареньем, ягодами, сгущёнкой. Горячие — особенно вкусны!

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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