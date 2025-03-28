Штрудель без теста и нервов: десерт из лаваша, который вас удивит

Захотелось ароматной домашней выпечки, но нет ни времени, ни желания возиться с тестом? Ленивый штрудель из лаваша с яблоками — это та самая палочка-выручалочка. Минимум хлопот, максимум вкуса! Карамелизованные яблоки с изюмом, корицей и хрустящей корочкой делают этот десерт не хуже оригинала, но готовится он в разы быстрее. Особенно приятно, что рецепт не требует кулинарных подвигов — всё доступно и просто.
Лаваш тонкий — 1 лист
Яблоки — 4 шт.
Изюм — 80 г
Сахар — 2 ст. л.
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Корица — 1 ч. л.
Лимон — 0,5 шт. (сок и цедра)
Сливочное масло — 60 г
Хлебные крошки — 2 ст. л.
Яйцо — 1 шт. (по желанию, для румяности)
Сахарная пудра — 1 ст. л.
Для подачи:
Взбитые сливки или мороженое
1. Подготовьте изюм
Залейте его кипячёной водой на 15-30 минут, чтобы размягчился и стал сочнее.
2. Яблоки
Очистите, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком, добавьте тёртую цедру.
3. Начинка
На сливочном масле (половина нормы) обжарьте яблоки с сахаром, ванилью и изюмом. Тушите 10 минут, добавьте корицу и дайте начинке немного остыть.
4. Формируем штрудель
Разверните лаваш. Смажьте маслом 2/3 его длины, посыпьте хлебными крошками. Выложите начинку, оставляя свободные края. Подверните бока и сверните в рулет.
5. Запекаем
Переложите рулет швом вниз на противень с бумагой. Смажьте маслом (оставшимся) или яйцом. Выпекайте 15-20 минут при 180-190 °C, до золотистой корочки.
6. Подача
Готовый штрудель слегка остудите, посыпьте сахарной пудрой. Подавайте с мороженым или взбитыми сливками — это будет тот самый штрих, который превращает простой десерт в праздник.
Штру́дель (нем. Strudel — «вихрь, воронка, водоворот») — кондитерское изделие в виде рулета из пресного, тонко раскатанного и вытянутого теста с различной начинкой (яблочной, грушевой, вишнёвой).
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