Штрудель без теста и нервов: десерт из лаваша, который вас удивит

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Захотелось ароматной домашней выпечки, но нет ни времени, ни желания возиться с тестом? Ленивый штрудель из лаваша с яблоками — это та самая палочка-выручалочка. Минимум хлопот, максимум вкуса! Карамелизованные яблоки с изюмом, корицей и хрустящей корочкой делают этот десерт не хуже оригинала, но готовится он в разы быстрее. Особенно приятно, что рецепт не требует кулинарных подвигов — всё доступно и просто.

Фото: commons.wikimedia.org by ModriDirkac, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ штрудель

Ингредиенты (на 4 порции)

Лаваш тонкий — 1 лист

Яблоки — 4 шт.

Изюм — 80 г

Сахар — 2 ст. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Корица — 1 ч. л.

Лимон — 0,5 шт. (сок и цедра)

Сливочное масло — 60 г

Хлебные крошки — 2 ст. л.

Яйцо — 1 шт. (по желанию, для румяности)

Сахарная пудра — 1 ст. л.

Для подачи:

Взбитые сливки или мороженое

Как приготовить

1. Подготовьте изюм

Залейте его кипячёной водой на 15-30 минут, чтобы размягчился и стал сочнее.

2. Яблоки

Очистите, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком, добавьте тёртую цедру.

3. Начинка

На сливочном масле (половина нормы) обжарьте яблоки с сахаром, ванилью и изюмом. Тушите 10 минут, добавьте корицу и дайте начинке немного остыть.

4. Формируем штрудель

Разверните лаваш. Смажьте маслом 2/3 его длины, посыпьте хлебными крошками. Выложите начинку, оставляя свободные края. Подверните бока и сверните в рулет.

5. Запекаем

Переложите рулет швом вниз на противень с бумагой. Смажьте маслом (оставшимся) или яйцом. Выпекайте 15-20 минут при 180-190 °C, до золотистой корочки.

6. Подача

Готовый штрудель слегка остудите, посыпьте сахарной пудрой. Подавайте с мороженым или взбитыми сливками — это будет тот самый штрих, который превращает простой десерт в праздник.

Уточнения

Штру́дель (нем. Strudel — «вихрь, воронка, водоворот») — кондитерское изделие в виде рулета из пресного, тонко раскатанного и вытянутого теста с различной начинкой (яблочной, грушевой, вишнёвой).

