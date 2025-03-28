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Самый простой способ приготовить Наполеон — и он действительно работает!

Еда

Если вам кажется, что настоящий "Наполеон" — это всегда сложно, долго и с мукой по всей кухне, держите альтернативу. Ленивый вариант легендарного торта — спасение для занятых, ленивых или просто прагматичных. Раскатывать ничего не нужно, выкладывать слоями — тоже. А на вкус он не уступает классике, потому что главное остаётся: ванильный заварной крем и хрустящие слоёные "лепестки".

торт наполеон
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
торт наполеон

Ингредиенты (на 12 порций)

Для "коржей":

  • Слоёное бездрожжевое тесто — 500 г

Для крема:

  • Молоко — 500 мл

  • Сахар — 130 г

  • Крахмал кукурузный — 30 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Ванильный сахар — 10 г

  • Соль — щепотка

  • Сливочное масло — 150 г

Для оформления:

  • Сахарная пудра — 50 г

Как готовить

1. Заварной крем
В миске смешайте яйца, сахар, крахмал и щепотку соли. Отдельно нагрейте молоко (не кипятить!), влейте его в яичную массу, перемешайте. Варите на среднем огне до загустения, постоянно помешивая. Снимите с плиты, добавьте ванильный сахар. Остудите под плёнкой в контакт.

2. Выпекаем хрустящие кусочки теста
Слоёное тесто слегка разморозьте, нарежьте квадратиками 2x2 см. Выложите их на пергамент и выпекайте в разогретой до 220 °С духовке 15 минут, до румяности и хруста.

3. Завершаем крем
Взбейте сливочное масло до пышности. Постепенно введите остывшую заварную основу, продолжая взбивать. Готово!

4. Смешиваем крем с "коржами"
Оставьте &frac14 испечённых квадратиков, остальные перемешайте с кремом. Не бойтесь: это и есть весь "секрет" сборки.

5. Сборка торта
В форму (лучше с кольцом) выложите смесь, утрамбуйте. Накройте и уберите в холодильник на ночь — торт должен стабилизироваться.

6. Финальный штрих
Оставленные кусочки теста раскрошите, смешайте с сахарной пудрой и украсьте верх и бока торта.

Уточнения

Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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