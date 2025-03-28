Самый простой способ приготовить Наполеон — и он действительно работает!

Если вам кажется, что настоящий "Наполеон" — это всегда сложно, долго и с мукой по всей кухне, держите альтернативу. Ленивый вариант легендарного торта — спасение для занятых, ленивых или просто прагматичных. Раскатывать ничего не нужно, выкладывать слоями — тоже. А на вкус он не уступает классике, потому что главное остаётся: ванильный заварной крем и хрустящие слоёные "лепестки".
Для "коржей":
Слоёное бездрожжевое тесто — 500 г
Для крема:
Молоко — 500 мл
Сахар — 130 г
Крахмал кукурузный — 30 г
Яйца — 2 шт.
Ванильный сахар — 10 г
Соль — щепотка
Сливочное масло — 150 г
Для оформления:
Сахарная пудра — 50 г
1. Заварной крем
В миске смешайте яйца, сахар, крахмал и щепотку соли. Отдельно нагрейте молоко (не кипятить!), влейте его в яичную массу, перемешайте. Варите на среднем огне до загустения, постоянно помешивая. Снимите с плиты, добавьте ванильный сахар. Остудите под плёнкой в контакт.
2. Выпекаем хрустящие кусочки теста
Слоёное тесто слегка разморозьте, нарежьте квадратиками 2x2 см. Выложите их на пергамент и выпекайте в разогретой до 220 °С духовке 15 минут, до румяности и хруста.
3. Завершаем крем
Взбейте сливочное масло до пышности. Постепенно введите остывшую заварную основу, продолжая взбивать. Готово!
4. Смешиваем крем с "коржами"
Оставьте ¼ испечённых квадратиков, остальные перемешайте с кремом. Не бойтесь: это и есть весь "секрет" сборки.
5. Сборка торта
В форму (лучше с кольцом) выложите смесь, утрамбуйте. Накройте и уберите в холодильник на ночь — торт должен стабилизироваться.
6. Финальный штрих
Оставленные кусочки теста раскрошите, смешайте с сахарной пудрой и украсьте верх и бока торта.
Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.
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