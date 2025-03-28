Школьный ланч или офисный обед: куриный ролл, который всегда кстати

Хотите перекус, который готовится за считанные минуты, насыщает надолго и идеально подходит для ланча, пикника или даже школьного завтрака? Тогда этот ролл с курицей — именно то, что нужно. Благодаря курице-гриль, почти вся работа уже сделана за вас, остаётся только собрать вкусную начинку и завернуть её в лаваш. Готовится проще простого, а результат — выше всяких похвал.
4 листа тонкого лаваша
1 небольшая курица-гриль
4-6 листьев пекинской капусты
1 банка моркови "На пару" (270 г)
1 крупный помидор
1 зубчик чеснока
1 пучок петрушки или кинзы
200 г густого йогурта или сметаны
Готовый томатный соус
Острый соус чили
Соль, перец по вкусу
1. Подготовим овощную часть
Пекинскую капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и пожмите руками, чтобы стала мягче. Смешайте с тертой морковью и нарезанным кубиками помидором (без семян и сока).
2. Готовим соус
Мелко порубите зелень, чеснок пропустите через пресс, всё смешайте с йогуртом или сметаной, добавьте соль и перец. Соус готов.
3. Разбираем курицу
Удалите кости, лишний жир и плотную кожу. Мясо разберите руками на волокна, кожу тонко нарежьте.
4. Собираем роллы
Каждый лист лаваша слегка смажьте томатным соусом. Вдоль нижней части выложите курицу, рядом — салат. Полейте соусом, при желании добавьте немного чили или ещё томатного соуса.
5. Сворачиваем
Аккуратно сверните в плотный ролл, чтобы начинка не высыпалась. Подавайте сразу или заверните в пергамент и берите с собой.
Можно добавить тёртый сыр, обжаренные баклажаны или тонкие ломтики огурца.
Если хотите хруст — слегка обжарьте ролл на сухой сковороде.
Такой ролл удобно замораживать: потом достаточно прогреть его на сковороде или в духовке.
Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).
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