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Школьный ланч или офисный обед: куриный ролл, который всегда кстати

2:14
Еда

Хотите перекус, который готовится за считанные минуты, насыщает надолго и идеально подходит для ланча, пикника или даже школьного завтрака? Тогда этот ролл с курицей — именно то, что нужно. Благодаря курице-гриль, почти вся работа уже сделана за вас, остаётся только собрать вкусную начинку и завернуть её в лаваш. Готовится проще простого, а результат — выше всяких похвал.

Шаурма
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шаурма

Что понадобится (на 4 порции)

  • 4 листа тонкого лаваша

  • 1 небольшая курица-гриль

  • 4-6 листьев пекинской капусты

  • 1 банка моркови "На пару" (270 г)

  • 1 крупный помидор

  • 1 зубчик чеснока

  • 1 пучок петрушки или кинзы

  • 200 г густого йогурта или сметаны

  • Готовый томатный соус

  • Острый соус чили

  • Соль, перец по вкусу

Как готовить

1. Подготовим овощную часть
Пекинскую капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и пожмите руками, чтобы стала мягче. Смешайте с тертой морковью и нарезанным кубиками помидором (без семян и сока).

2. Готовим соус
Мелко порубите зелень, чеснок пропустите через пресс, всё смешайте с йогуртом или сметаной, добавьте соль и перец. Соус готов.

3. Разбираем курицу
Удалите кости, лишний жир и плотную кожу. Мясо разберите руками на волокна, кожу тонко нарежьте.

4. Собираем роллы
Каждый лист лаваша слегка смажьте томатным соусом. Вдоль нижней части выложите курицу, рядом — салат. Полейте соусом, при желании добавьте немного чили или ещё томатного соуса.

5. Сворачиваем
Аккуратно сверните в плотный ролл, чтобы начинка не высыпалась. Подавайте сразу или заверните в пергамент и берите с собой.

Варианты и советы

  • Можно добавить тёртый сыр, обжаренные баклажаны или тонкие ломтики огурца.

  • Если хотите хруст — слегка обжарьте ролл на сухой сковороде.

  • Такой ролл удобно замораживать: потом достаточно прогреть его на сковороде или в духовке.

Уточнения

Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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