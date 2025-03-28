Школьный ланч или офисный обед: куриный ролл, который всегда кстати

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите перекус, который готовится за считанные минуты, насыщает надолго и идеально подходит для ланча, пикника или даже школьного завтрака? Тогда этот ролл с курицей — именно то, что нужно. Благодаря курице-гриль, почти вся работа уже сделана за вас, остаётся только собрать вкусную начинку и завернуть её в лаваш. Готовится проще простого, а результат — выше всяких похвал.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шаурма

Что понадобится (на 4 порции)

4 листа тонкого лаваша

1 небольшая курица-гриль

4-6 листьев пекинской капусты

1 банка моркови "На пару" (270 г)

1 крупный помидор

1 зубчик чеснока

1 пучок петрушки или кинзы

200 г густого йогурта или сметаны

Готовый томатный соус

Острый соус чили

Соль, перец по вкусу

Как готовить

1. Подготовим овощную часть

Пекинскую капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и пожмите руками, чтобы стала мягче. Смешайте с тертой морковью и нарезанным кубиками помидором (без семян и сока).

2. Готовим соус

Мелко порубите зелень, чеснок пропустите через пресс, всё смешайте с йогуртом или сметаной, добавьте соль и перец. Соус готов.

3. Разбираем курицу

Удалите кости, лишний жир и плотную кожу. Мясо разберите руками на волокна, кожу тонко нарежьте.

4. Собираем роллы

Каждый лист лаваша слегка смажьте томатным соусом. Вдоль нижней части выложите курицу, рядом — салат. Полейте соусом, при желании добавьте немного чили или ещё томатного соуса.

5. Сворачиваем

Аккуратно сверните в плотный ролл, чтобы начинка не высыпалась. Подавайте сразу или заверните в пергамент и берите с собой.

Варианты и советы

Можно добавить тёртый сыр, обжаренные баклажаны или тонкие ломтики огурца.

Если хотите хруст — слегка обжарьте ролл на сухой сковороде.

Такой ролл удобно замораживать: потом достаточно прогреть его на сковороде или в духовке.

Уточнения

Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).

