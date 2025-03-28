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Рецепт голубцов, который не подведёт: вкусно, просто и сытно

2:48
Еда

Голубцы — это когда хочется уюта на тарелке. Особенно зимой, когда тело требует чего-то горячего и сытного, а душа — чего-то родного. В этом рецепте всё сошлось: ароматный фарш, обжаренные овощи, нежная капуста и сливочный томатно-сметанный соус. Да, летом голубцы делают проще — из молодой капусты и со сметанкой, но в холодный сезон хочется настоящих, с запеканием и душистым соусом. Именно таких, как в этом рецепте.

голубцы
Фото: Own work by Bearas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
голубцы

Что понадобится (на 8 порций)

  • 1 средний кочан капусты

  • 700 г фарша (свинина + говядина)

  • 3 луковицы

  • 2 морковки

  • 1 красный болгарский перец

  • 1/2 стакана длиннозерного риса

  • 1 пучок петрушки

  • 200 г сметаны

  • 400 г измельчённых консервированных помидоров

  • Оливковое масло

  • Соль и свежемолотый чёрный перец

Готовим пошагово

1. Подготовка риса
Залейте рис кипятком, дайте постоять 10 минут, затем откиньте на сито и немного остудите.

2. Обжариваем овощи
Лук и перец нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите. Обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь и жарьте ещё 10 минут. Половину овощей переложите в миску с рисом.

3. Соус — первая часть
В оставшиеся овощи добавьте перец, обжарьте 3 минуты. Влейте томаты, посолите, поперчите и дайте покипеть 5 минут.

4. Фаршируем
Смешайте фарш с рисом, отложенными овощами и мелко нарезанной петрушкой. Посолите, поперчите, перемешайте до однородности.

5. Подготавливаем капусту
Опустите кочан в кипящую воду на 5-7 минут, затем остудите и аккуратно отделите листья. Срежьте утолщения у основания листьев.

6. Формируем голубцы
В центр листа положите 1-2 ложки фарша, сверните конвертом.

7. Обжарка
На сковороде с разогретым оливковым маслом обжарьте голубцы с двух сторон до румяной корочки.

8. Соус — финал
Доведите соус до кипения, добавьте сметану и 150 мл кипятка. Выложите голубцы, тушите на медленном огне 45 минут до готовности.

Голубцы получаются ароматными, с мягкой капустой и насыщенной начинкой. А соус — это отдельная любовь: нежный, в меру томатный, с лёгкой кислинкой и сливочностью. Подавайте с дополнительной ложкой сметаны или прямо с соусом — и не забудьте хлеб для макания!

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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