Рецепт голубцов, который не подведёт: вкусно, просто и сытно

Голубцы — это когда хочется уюта на тарелке. Особенно зимой, когда тело требует чего-то горячего и сытного, а душа — чего-то родного. В этом рецепте всё сошлось: ароматный фарш, обжаренные овощи, нежная капуста и сливочный томатно-сметанный соус. Да, летом голубцы делают проще — из молодой капусты и со сметанкой, но в холодный сезон хочется настоящих, с запеканием и душистым соусом. Именно таких, как в этом рецепте.
1 средний кочан капусты
700 г фарша (свинина + говядина)
3 луковицы
2 морковки
1 красный болгарский перец
1/2 стакана длиннозерного риса
1 пучок петрушки
200 г сметаны
400 г измельчённых консервированных помидоров
Оливковое масло
Соль и свежемолотый чёрный перец
1. Подготовка риса
Залейте рис кипятком, дайте постоять 10 минут, затем откиньте на сито и немного остудите.
2. Обжариваем овощи
Лук и перец нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите. Обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь и жарьте ещё 10 минут. Половину овощей переложите в миску с рисом.
3. Соус — первая часть
В оставшиеся овощи добавьте перец, обжарьте 3 минуты. Влейте томаты, посолите, поперчите и дайте покипеть 5 минут.
4. Фаршируем
Смешайте фарш с рисом, отложенными овощами и мелко нарезанной петрушкой. Посолите, поперчите, перемешайте до однородности.
5. Подготавливаем капусту
Опустите кочан в кипящую воду на 5-7 минут, затем остудите и аккуратно отделите листья. Срежьте утолщения у основания листьев.
6. Формируем голубцы
В центр листа положите 1-2 ложки фарша, сверните конвертом.
7. Обжарка
На сковороде с разогретым оливковым маслом обжарьте голубцы с двух сторон до румяной корочки.
8. Соус — финал
Доведите соус до кипения, добавьте сметану и 150 мл кипятка. Выложите голубцы, тушите на медленном огне 45 минут до готовности.
Голубцы получаются ароматными, с мягкой капустой и насыщенной начинкой. А соус — это отдельная любовь: нежный, в меру томатный, с лёгкой кислинкой и сливочностью. Подавайте с дополнительной ложкой сметаны или прямо с соусом — и не забудьте хлеб для макания!
Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.
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