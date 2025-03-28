Рецепт голубцов, который не подведёт: вкусно, просто и сытно

2:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Голубцы — это когда хочется уюта на тарелке. Особенно зимой, когда тело требует чего-то горячего и сытного, а душа — чего-то родного. В этом рецепте всё сошлось: ароматный фарш, обжаренные овощи, нежная капуста и сливочный томатно-сметанный соус. Да, летом голубцы делают проще — из молодой капусты и со сметанкой, но в холодный сезон хочется настоящих, с запеканием и душистым соусом. Именно таких, как в этом рецепте.

Фото: Own work by Bearas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ голубцы

Что понадобится (на 8 порций)

1 средний кочан капусты

700 г фарша (свинина + говядина)

3 луковицы

2 морковки

1 красный болгарский перец

1/2 стакана длиннозерного риса

1 пучок петрушки

200 г сметаны

400 г измельчённых консервированных помидоров

Оливковое масло

Соль и свежемолотый чёрный перец

Готовим пошагово

1. Подготовка риса

Залейте рис кипятком, дайте постоять 10 минут, затем откиньте на сито и немного остудите.

2. Обжариваем овощи

Лук и перец нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите. Обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь и жарьте ещё 10 минут. Половину овощей переложите в миску с рисом.

3. Соус — первая часть

В оставшиеся овощи добавьте перец, обжарьте 3 минуты. Влейте томаты, посолите, поперчите и дайте покипеть 5 минут.

4. Фаршируем

Смешайте фарш с рисом, отложенными овощами и мелко нарезанной петрушкой. Посолите, поперчите, перемешайте до однородности.

5. Подготавливаем капусту

Опустите кочан в кипящую воду на 5-7 минут, затем остудите и аккуратно отделите листья. Срежьте утолщения у основания листьев.

6. Формируем голубцы

В центр листа положите 1-2 ложки фарша, сверните конвертом.

7. Обжарка

На сковороде с разогретым оливковым маслом обжарьте голубцы с двух сторон до румяной корочки.

8. Соус — финал

Доведите соус до кипения, добавьте сметану и 150 мл кипятка. Выложите голубцы, тушите на медленном огне 45 минут до готовности.

Голубцы получаются ароматными, с мягкой капустой и насыщенной начинкой. А соус — это отдельная любовь: нежный, в меру томатный, с лёгкой кислинкой и сливочностью. Подавайте с дополнительной ложкой сметаны или прямо с соусом — и не забудьте хлеб для макания!

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

