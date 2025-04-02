Это не просто жаркое — куурдак с субпродуктами влюбляет с первой ложки

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется чего-то сытного, но не банального, — самое время вспомнить о куурдаке. Это восточное блюдо родом из кухонь Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Башкирии. По сути — жаркое, но с душой. Идеально сочетается с плотным ужином, атмосферой тепла и большим количеством лука.

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Куурдак или кавардак: в чём суть блюда

Шеф-повар Святослав Спиваков поясняет: в классическом варианте куурдак готовится из субпродуктов - бараньих лёгких, сердца, печени и почек. Но если хотите упростить или адаптировать — смело берите баранину, говядину или птицу.

Овощная база — картофель, лук и чеснок. Иногда добавляют морковь или тыкву, но это уже по вкусу. Главное правило — нарезать всё крупными кусками и не жалеть масла. Именно в этом весь кайф: продукты поджариваются, пропитываются ароматом и образуют хрустящую корочку.

Специи — просто, но в точку

Никаких сложных восточных миксов. Всё должно быть по-домашнему:

зира

куркума

кумин

соль и перец

Ничего лишнего, но вкус — как из казанского базара.

Совет от шефа

"Не стоит усложнять. Кавардак — это как деревенское жаркое, только жирнее и ярче по специям", — говорит Спиваков. Блюдо готовится просто, но требует щедрости — и на масло, и на приправы.

Подавайте куурдак горячим, желательно с лепёшками или свежим хлебом. И будьте уверены — добавки попросят все.

Уточнения

Куурдак — традиционное жаркое из мяса или субпродуктов и лука в башкирской, киргизской, казахской, узбекской, каракалпакской и туркменской кухнях. Название происходит от киргизского слова кууруу, казахского қуыру или узбекского слова qovurish, что значит жарка.

