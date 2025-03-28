Классика уюта: пирог с капустой и яйцом на дрожжевом тесте

Если в доме пахнет капустным пирогом, значит, всё хорошо. Традиционный пирог из дрожжевого теста с капустой и яйцом — это не просто сытное блюдо, а символ домашнего уюта. Его можно подать и на ужин, и на обед, а в паре с чашкой горячего бульона — куриного или овощного — он вообще становится гастрономическим объятием. Особенно радует, что даже классический рецепт легко адаптируется под ваши реалии: хотите — делайте тесто сами, а хотите — берите готовое, и никто не осудит.
Для теста (на 10 порций):
1 кг муки
40 г свежих дрожжей
400 мл молока (или сливок — будет ещё нежнее)
300 г сливочного масла
1-2 ст. л. сахара
1 ч. л. морской соли
1 желток (для смазывания)
Для начинки:
1 средний кочан капусты
5 яиц
150 мл нежирных сливок
40 г сливочного масла
соль
1. Заводим опару
Смешайте тёплое молоко с дрожжами, добавьте часть муки, замесите жидкое тесто — как на оладьи. Накройте и оставьте в тепле на 40 минут.
2. Готовим тесто
В подошедшую опару добавьте мягкое масло, сахар и соль. Постепенно вводите оставшуюся муку, вымешивая тесто. Оставьте подниматься на 1,5 часа, потом обомните и дайте подойти ещё 1,5-2 часа.
3. Начинка — ароматная капуста с яйцом
Тонко нашинкуйте капусту, тушите её в сливках с солью и маслом около 20 минут до мягкости. За 5 минут до готовности добавьте масло. Отварите яйца, нарежьте и смешайте с капустой.
4. Сборка пирога
Раскатайте большую часть теста, выложите в форму, распределите начинку, заверните края. Раскатайте верх, накройте пирог, защипните, сделайте надрезы. Смажьте смесью желтка и воды, оставьте на 15 минут.
5. Выпечка
Отправьте пирог в разогретую до 180 °С духовку и выпекайте около часа. Готовый пирог смажьте сливочным маслом и накройте полотенцем — пусть немного "отдохнёт".
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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