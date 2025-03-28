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Классика уюта: пирог с капустой и яйцом на дрожжевом тесте

2:28
Еда

Если в доме пахнет капустным пирогом, значит, всё хорошо. Традиционный пирог из дрожжевого теста с капустой и яйцом — это не просто сытное блюдо, а символ домашнего уюта. Его можно подать и на ужин, и на обед, а в паре с чашкой горячего бульона — куриного или овощного — он вообще становится гастрономическим объятием. Особенно радует, что даже классический рецепт легко адаптируется под ваши реалии: хотите — делайте тесто сами, а хотите — берите готовое, и никто не осудит.

Пирог с капустой
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пирог с капустой

Что понадобится

Для теста (на 10 порций):

  • 1 кг муки

  • 40 г свежих дрожжей

  • 400 мл молока (или сливок — будет ещё нежнее)

  • 300 г сливочного масла

  • 1-2 ст. л. сахара

  • 1 ч. л. морской соли

  • 1 желток (для смазывания)

Для начинки:

  • 1 средний кочан капусты

  • 5 яиц

  • 150 мл нежирных сливок

  • 40 г сливочного масла

  • соль

Как приготовить

1. Заводим опару
Смешайте тёплое молоко с дрожжами, добавьте часть муки, замесите жидкое тесто — как на оладьи. Накройте и оставьте в тепле на 40 минут.

2. Готовим тесто
В подошедшую опару добавьте мягкое масло, сахар и соль. Постепенно вводите оставшуюся муку, вымешивая тесто. Оставьте подниматься на 1,5 часа, потом обомните и дайте подойти ещё 1,5-2 часа.

3. Начинка — ароматная капуста с яйцом
Тонко нашинкуйте капусту, тушите её в сливках с солью и маслом около 20 минут до мягкости. За 5 минут до готовности добавьте масло. Отварите яйца, нарежьте и смешайте с капустой.

4. Сборка пирога
Раскатайте большую часть теста, выложите в форму, распределите начинку, заверните края. Раскатайте верх, накройте пирог, защипните, сделайте надрезы. Смажьте смесью желтка и воды, оставьте на 15 минут.

5. Выпечка
Отправьте пирог в разогретую до 180 °С духовку и выпекайте около часа. Готовый пирог смажьте сливочным маслом и накройте полотенцем — пусть немного "отдохнёт".

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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