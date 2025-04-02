Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поджарка из советского прошлого, которая стала ещё вкуснее с индейкой
Вулкан закипает, но молчит: как понять, что он готовится рвануть
Руки до пола и дальше: у кого из всех животных они самые длинные
Два самых желанных курорта Италии, о которых стоит знать
Эффективная стирка: 8 правил, которые помогут продлить жизнь вашей одежде
Меньше ткани — больше стиля: 5 мини-формул на весну
Спасёт зимой, навредит летом — масло, о котором спорят водители
Навязывать допуслуги запретили: как поправки защитят ваш кошелёк от лишних трат
Змеи в огороде? Не паникуйте — действуйте по этой инструкции

Глазурь стала прозрачной? Ошибка в одном движении — шеф-повар показал, как надо

1:56
Еда

Кажется, всё делали правильно, а глазурь на куличах — снова прозрачная, как стекло? Вместо торжественной белой "шапки" — бледный налёт, который только портит впечатление. Шеф-повар Александр Растунин объяснил, почему так происходит и как этого избежать. Главное — не лить воду "на глаз" и не жалеть времени на помешивание.

кулич
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
кулич

Ошибка №1 — слишком много воды

Если переборщить с водой или забыть добавить лимонную кислоту, глазурь не "схватится" как нужно. Всё будет блестеть, но не белеть. А это уже не помада, а просто сахарный налёт. Исправить такую глазурь невозможно — только переделывать заново.

Идеальный рецепт — всего 3 ингредиента

  • 200 г белого сахара

  • 70 г воды

  • 1 г лимонной кислоты

Всё просто: нагрейте сахар с водой до 120 °C. Добавьте лимонную кислоту. Берите замороженную деревянную лопатку — и начинайте мешать. Не миксером, не ложкой, а именно лопаткой — до побеления массы. В этом и весь секрет. Сразу после этого наносите глазурь на остывший кулич — и через пару минут она застынет в идеально белую, матовую корочку.

Для тех, кто не планирует возить куличи — ещё один вариант

Мягкая меренга. Она держит форму и выглядит празднично, как суфле.

Вам нужно:

  • 100 г яичных белков

  • 100 г воды

  • 200 г сахара

Сахар и воду варим до 120 °C, параллельно взбиваем белки до пиков. Тонкой струйкой вливаем сироп в белки и взбиваем ещё пару минут. Готовую меренгу наносим на остывшую выпечку. Украсить можно цукатами или посыпкой — глазурь получится нежной и воздушной, как облачко.

Уточнения

Глазу́рь — стекловидное покрытие на поверхности керамического изделия. Кроме того, глазурью также называют исходный материал или смесь материалов, которые после нанесения на керамическое изделие и обжига дают соответствующее покрытие.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Нагиев высказался о критике Тарковского со стороны Андреасяна: я бы этого не делал
Российское кино
Нагиев высказался о критике Тарковского со стороны Андреасяна: я бы этого не делал Аудио 
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Экономика и бизнес
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными Аудио 
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Наука и техника
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Почему мотоциклы Днепр и Урал до сих пор популярны за границей Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Последние материалы
Поджарка из советского прошлого, которая стала ещё вкуснее с индейкой
Вулкан закипает, но молчит: как понять, что он готовится рвануть
Два самых желанных курорта Италии, о которых стоит знать
Руки до пола и дальше: у кого из всех животных они самые длинные
Эффективная стирка: 8 правил, которые помогут продлить жизнь вашей одежде
Меньше ткани — больше стиля: 5 мини-формул на весну
Спасёт зимой, навредит летом — масло, о котором спорят водители
Навязывать допуслуги запретили: как поправки защитят ваш кошелёк от лишних трат
Глазурь стала прозрачной? Ошибка в одном движении — шеф-повар показал, как надо
Змеи в огороде? Не паникуйте — действуйте по этой инструкции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.