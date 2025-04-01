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Соус к шашлыку, о котором потом будут спрашивать весь вечер

1:38
Еда

Если к шашлыку подать только кетчуп — будет просто. Но если добавить чесночный соус с укропом, — будет по-настоящему вкусно. Причём всё, что вам нужно, — это три ингредиента и буквально три минуты времени.

Соус
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Соус

Всего 3 компонента — а эффект как в ресторане

  • Упаковка майонеза

  • Половина головки чеснока

  • Пучок свежего укропа

Измельчите чеснок и укроп, смешайте с майонезом до однородности — всё! У вас на руках ароматный, яркий соус, который идеально подчёркивает вкус мяса, особенно жареного на углях.

Почему все его обожают

Этот соус — не просто вкусный. Чеснок в его составе насыщен антиоксидантами, а укроп добавляет витаминов и свежести. Да, калорийность у него приличная — но именно поэтому достаточно одной ложки, чтобы шашлык заиграл новыми красками.

Хочется полегче? Есть выход

Замените майонез на:

  • натуральный йогурт,

  • сметану с низким процентом жирности.

Вкус останется, а вот калорий — меньше. Особенно актуально, если шашлыки планируются не один день подряд.

Готовьте строго перед подачей

Чтобы чеснок не "уходил" в горечь, а укроп не терял аромат, лучше делать соус за 15-20 минут до подачи. Тогда он максимально свежий, насыщенный и не теряет свой пикантный характер.

С ним даже самый простой шашлык становится праздничным. А гости обязательно попросят добавки — и, скорее всего, сам рецепт.

Уточнения

Со́ус — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность. Многие соусы содержат специи и вкусовые вещества, которые действуют возбуждающе на органы пищеварения; яркая окраска соусов выгодно оттеняет цвета основных продуктов блюда.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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