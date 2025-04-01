Лимонный аромат и пышное тесто — этот кулич съедят до последней крошки

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам надоели классические куличи и хочется удивить близких чем-то новым, но при этом простым, — лимонные куличи с изюмом и курагой станут настоящим открытием. Вкус — как из дорогой пекарни, а готовить проще, чем кажется. Воздушное тесто, лёгкая кислинка и цитрусовый аромат создают идеальный пасхальный десерт, от которого невозможно оторваться.

Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain кулич

Цедра, лимончелло и щепотка весеннего волшебства

Главный секрет рецепта — цитрусовая свежесть. Благодаря цедре лимона и капле лимончелло тесто получается не только ароматным, но и по-настоящему праздничным. Добавьте изюм и курагу — и перед вами идеальный кулич, в котором сладость сбалансирована освежающей ноткой.

Простой план без лишней возни

Заводим опару из дрожжей, молока и муки. Параллельно завариваем ещё немного муки кипящим молоком — это добавит нежности. Смешиваем, оставляем на подъём. Взбиваем желтки с сахаром и солью. Половину вводим в подошедшую опару, замешиваем с частью муки, ждём подъёма. Затем добавляем оставшуюся заливку, муку, тёплое масло, пряности, лимончелло. После второго подъёма вводим изюм с курагой и ждём третий. Раскладываем по формам, заполняя наполовину, снова даём подняться и выпекаем при 180 °С около 30 минут.

Хочется облегчённый вариант

— Замените часть сахара на подсластитель

— Используйте обезжиренное молоко

— Добавьте ваниль или апельсиновую цедру

— Щепотка куркумы придаст тесту яркий солнечный цвет

Финальный штрих — декор на ваш вкус

Белковая глазурь, разноцветная посыпка, засахаренные фрукты или свежие ягоды — тут нет границ. Дайте волю фантазии, ведь куличи — не просто выпечка, а символ тепла, заботы и весны.

Уточнения

Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.

