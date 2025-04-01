Лимонный аромат и пышное тесто — этот кулич съедят до последней крошки

Если вам надоели классические куличи и хочется удивить близких чем-то новым, но при этом простым, — лимонные куличи с изюмом и курагой станут настоящим открытием. Вкус — как из дорогой пекарни, а готовить проще, чем кажется. Воздушное тесто, лёгкая кислинка и цитрусовый аромат создают идеальный пасхальный десерт, от которого невозможно оторваться.
Главный секрет рецепта — цитрусовая свежесть. Благодаря цедре лимона и капле лимончелло тесто получается не только ароматным, но и по-настоящему праздничным. Добавьте изюм и курагу — и перед вами идеальный кулич, в котором сладость сбалансирована освежающей ноткой.
Заводим опару из дрожжей, молока и муки. Параллельно завариваем ещё немного муки кипящим молоком — это добавит нежности. Смешиваем, оставляем на подъём.
Взбиваем желтки с сахаром и солью. Половину вводим в подошедшую опару, замешиваем с частью муки, ждём подъёма. Затем добавляем оставшуюся заливку, муку, тёплое масло, пряности, лимончелло.
После второго подъёма вводим изюм с курагой и ждём третий.
Раскладываем по формам, заполняя наполовину, снова даём подняться и выпекаем при 180 °С около 30 минут.
— Замените часть сахара на подсластитель
— Используйте обезжиренное молоко
— Добавьте ваниль или апельсиновую цедру
— Щепотка куркумы придаст тесту яркий солнечный цвет
Белковая глазурь, разноцветная посыпка, засахаренные фрукты или свежие ягоды — тут нет границ. Дайте волю фантазии, ведь куличи — не просто выпечка, а символ тепла, заботы и весны.
Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.
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