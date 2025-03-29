Картофельные зразы с секретом: внутри мясо, а снаружи — золотистая корочка

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется домашнего уюта и сытного ужина, картофельные зразы с мясом — идеальное решение. Это блюдо не требует дорогих продуктов, но в итоге получается вкусным, ароматным и очень аппетитным. Особенно удачны зразы при жарке на сковородке — появляется хрустящая золотистая корочка, перед которой невозможно устоять.

Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ картофельные котлеты с грибами

Главный секрет удачных зраз — картофель. Выбирайте крахмалистые сорта: они дают нужную текстуру, благодаря которой зразы не разваливаются и легко формируются. В качестве начинки идеально подойдёт обжаренный фарш из говядины и свинины с луком и чесноком.

Как приготовить зразы с мясным фаршем

Подготовка начинки:

Пропустите мясо через мясорубку с мелкой решёткой. Добавьте чеснок, соль, перец и по желанию — пряные травы. Перемешайте. Обжарьте мелко нарезанный лук до золотистости, добавьте фарш, тушите 7 минут.

Готовим картофельную основу:

Отварите картофель до мягкости (25-30 минут). Очистите, натрите на средней тёрке, соедините с яйцами, сливочным маслом, солью и перцем. Постепенно добавьте муку, чтобы масса получилась густой и пластичной.

Формируем зразы:

Смачивая руки в холодной воде, делайте лепёшки. В центр кладите фарш, аккуратно соединяйте края. Обваляйте в муке и обжаривайте на сковороде до румяной корочки (около 10 минут).

Домашний соус для подачи

Обжарьте муку на сливочном масле до золотистого оттенка, влейте молоко и сливки, варите до загустения, добавив соль и перец. Получается нежный соус, идеально дополняющий зразы. Но и обычная сметана тут будет как нельзя кстати.

Уточнения

Зра́зы (из пол. zrazy, от rězati — "резать") — мясное блюдо белорусской, литовской, польской, русской и украинской кухонь, представляющее собой котлету или мясной рулет с начинкой, обычно из отварных грибов или яиц.

