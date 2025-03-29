Картофельные зразы с секретом: внутри мясо, а снаружи — золотистая корочка

Когда хочется домашнего уюта и сытного ужина, картофельные зразы с мясом — идеальное решение. Это блюдо не требует дорогих продуктов, но в итоге получается вкусным, ароматным и очень аппетитным. Особенно удачны зразы при жарке на сковородке — появляется хрустящая золотистая корочка, перед которой невозможно устоять.
Главный секрет удачных зраз — картофель. Выбирайте крахмалистые сорта: они дают нужную текстуру, благодаря которой зразы не разваливаются и легко формируются. В качестве начинки идеально подойдёт обжаренный фарш из говядины и свинины с луком и чесноком.
Подготовка начинки:
Пропустите мясо через мясорубку с мелкой решёткой.
Добавьте чеснок, соль, перец и по желанию — пряные травы. Перемешайте.
Обжарьте мелко нарезанный лук до золотистости, добавьте фарш, тушите 7 минут.
Готовим картофельную основу:
Отварите картофель до мягкости (25-30 минут).
Очистите, натрите на средней тёрке, соедините с яйцами, сливочным маслом, солью и перцем.
Постепенно добавьте муку, чтобы масса получилась густой и пластичной.
Формируем зразы:
Смачивая руки в холодной воде, делайте лепёшки.
В центр кладите фарш, аккуратно соединяйте края.
Обваляйте в муке и обжаривайте на сковороде до румяной корочки (около 10 минут).
Обжарьте муку на сливочном масле до золотистого оттенка, влейте молоко и сливки, варите до загустения, добавив соль и перец. Получается нежный соус, идеально дополняющий зразы. Но и обычная сметана тут будет как нельзя кстати.
Зра́зы (из пол. zrazy, от rězati — "резать") — мясное блюдо белорусской, литовской, польской, русской и украинской кухонь, представляющее собой котлету или мясной рулет с начинкой, обычно из отварных грибов или яиц.
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