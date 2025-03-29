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Как варить брокколи, чтобы она хрустела и сохраняла яркий цвет

2:25
Еда

Её внешний вид радует глаз, вкус отлично сочетается с самыми разными продуктами, а пользы — на целый список диетологических похвал. Брокколи укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье сердца, костей и мозга. Всё благодаря уникальному составу, включая вещества, защищающие нервную ткань от старения. Её можно есть сырой, но в отварном виде она усваивается легче, особенно детьми. Гарнир, суп, рагу — капуста справится с любой кулинарной ролью.

брокколи
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
брокколи

Подготовка: важно не пропустить детали

Свежую брокколи нужно промыть, желательно замочив в подсоленной воде — вдруг там спрятались насекомые. Листья и нижнюю часть стебля можно сохранить для бульона. Замороженную — просто закидывайте в кипяток или в пароварку.

Варианты приготовления

Классика — в кастрюле:
Бросьте в кипящую подсоленную воду и варите 2-3 минуты после повторного закипания. Соцветия должны остаться чуть хрустящими — так они сохранят вкус и пользу.

В суп:
Кладите брокколи в самом конце варки — за 3 минуты до выключения. Этого времени достаточно, чтобы она дошла в горячем бульоне.

В мультиварке:
Можно варить в воде на режиме "суп" — 5 минут. Или на пару, установив поддон, — 10 минут.

В пароварке:
На решетке над водой капуста готовится за 10 минут. Если пароварки нет — поможет дуршлаг над кастрюлей.

В микроволновке:
Соцветия + немного воды в подходящей посуде, под крышку, 800 Вт, 8-10 минут.

Перед запеканием:
Если блюдо с соусом — варить не надо. Если просто запечь — бланшируйте 3 минуты.

Детское питание: и польза, и вкус

Для малышей брокколи можно варить 5 минут в воде или 10 — на пару. Пюрировать или подавать целыми кусочками — зависит от возраста. Отвар подойдёт в качестве полезного напитка.

Два секрета идеальной брокколи

  1. Цвет и текстура:
    Чтобы капуста осталась ярко-зелёной и хрустящей, после варки сразу переложите её в ледяную воду.

  2. Аромат:
    Если запах брокколи вас смущает, добавьте в воду немного лимонного сока или чеснок — это нейтрализует резкость.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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