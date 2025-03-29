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Вкус детства с сахарной пудрой: секреты идеального пончика

3:29
Еда

Пышка или пончик? С дыркой или без? Сахарная пудра или глазурь? Этот вкусный конфликт не хуже "шаурмы-шавермы" и уже давно вышел за рамки кулинарии. Москвичи и петербуржцы по-разному называют и даже по-разному готовят это культовое лакомство. Но так ли велика разница? Давайте разберёмся.

Выпечка
Фото: flickr.com by Borya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Выпечка

Пышки, пончики, донатсы: кто есть кто

Слово "пышка" — исконно русское, от глагола "пыхать" (жариться). Это шарик из дрожжевого теста, обжаренный во фритюре. Начинки чаще всего нет, зато сахарной пудры — вволю. Именно так пекли пышки в дореволюционной России. В Санкт-Петербурге это классика: пышка — без дырки, посыпана пудрой, горячая, липкая, счастливая.

А "пончики" к нам пришли из Польши. Первое упоминание — в кулинарной книге 1682 года. Польские пончики (пончки) готовили с вареньем, маком, джемом и даже грибами! Позже Елена Молоховец в своей легендарной поваренной книге писала: "Пышки или пончки с вареньем". То есть — почти синонимы.

Но в 1930-х всё изменилось. После визита Анастаса Микояна в США, где его впечатлили донатсы, в СССР появились пончики с дыркой. А чтобы облегчить производство, стали закупать технику — проще всего было делать кольца. Так появились "московские пончики" — с дыркой и пудрой.

Пончики бывают разными

Сегодня мир полон вариантов:

  • Берлинеры — немецкие пончики с начинкой: джем, крем, глазурь.

  • Французские бенье — воздушные, часто с фруктами внутри.

  • Суфганийот — еврейские пончики на Хануку, с вареньем или кремом.

  • Локма — турецкие шарики, утопленные в медовом сиропе.

  • Баурсаки — традиционная тюркская выпечка, особенно популярная в Казахстане.

  • Донатсы — американская версия: сухие смеси, глазурь, цветная посыпка.

И даже веганские, безглютеновые и запечённые — на любой вкус и диету!

А можно без масла? Конечно — запекаем в духовке

Если вы боитесь фритюра, попробуйте печёные пончики. Они получаются не менее вкусными, особенно с масляной глазурью и пряной пудрой.

Ингредиенты (на 8 шт.):

  • 350 г пшеничной муки

  • 180 мл молока

  • 1 яйцо

  • 30 г сливочного масла

  • 1 ч. л. сухих дрожжей

  • 75 г сахара

  • ⅔ ч. л. соли

Для отделки:

  • 60 г растопленного сливочного масла

  • Сахарная пудра с корицей, мускатным орехом, кориандром

Как готовить:

  1. Замесите тесто из всех ингредиентов, кроме сахара. Вымешивайте, постепенно добавляя сахар.

  2. Оставьте подходить на 3 часа, обминая каждые 45 минут.

  3. Разделите тесто на 8 частей, сформируйте шарики.

  4. Придайте форму пончика, делая отверстие в центре.

  5. Оставьте на расстойку 1,5 часа.

  6. Выпекайте при 180°C около 20 минут.

  7. Смазываем горячие пончики маслом, обваливаем в ароматной пудре. Готово!

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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