Вкус детства с сахарной пудрой: секреты идеального пончика

Пышка или пончик? С дыркой или без? Сахарная пудра или глазурь? Этот вкусный конфликт не хуже "шаурмы-шавермы" и уже давно вышел за рамки кулинарии. Москвичи и петербуржцы по-разному называют и даже по-разному готовят это культовое лакомство. Но так ли велика разница? Давайте разберёмся.
Слово "пышка" — исконно русское, от глагола "пыхать" (жариться). Это шарик из дрожжевого теста, обжаренный во фритюре. Начинки чаще всего нет, зато сахарной пудры — вволю. Именно так пекли пышки в дореволюционной России. В Санкт-Петербурге это классика: пышка — без дырки, посыпана пудрой, горячая, липкая, счастливая.
А "пончики" к нам пришли из Польши. Первое упоминание — в кулинарной книге 1682 года. Польские пончики (пончки) готовили с вареньем, маком, джемом и даже грибами! Позже Елена Молоховец в своей легендарной поваренной книге писала: "Пышки или пончки с вареньем". То есть — почти синонимы.
Но в 1930-х всё изменилось. После визита Анастаса Микояна в США, где его впечатлили донатсы, в СССР появились пончики с дыркой. А чтобы облегчить производство, стали закупать технику — проще всего было делать кольца. Так появились "московские пончики" — с дыркой и пудрой.
Сегодня мир полон вариантов:
Берлинеры — немецкие пончики с начинкой: джем, крем, глазурь.
Французские бенье — воздушные, часто с фруктами внутри.
Суфганийот — еврейские пончики на Хануку, с вареньем или кремом.
Локма — турецкие шарики, утопленные в медовом сиропе.
Баурсаки — традиционная тюркская выпечка, особенно популярная в Казахстане.
Донатсы — американская версия: сухие смеси, глазурь, цветная посыпка.
И даже веганские, безглютеновые и запечённые — на любой вкус и диету!
Если вы боитесь фритюра, попробуйте печёные пончики. Они получаются не менее вкусными, особенно с масляной глазурью и пряной пудрой.
Ингредиенты (на 8 шт.):
350 г пшеничной муки
180 мл молока
1 яйцо
30 г сливочного масла
1 ч. л. сухих дрожжей
75 г сахара
⅔ ч. л. соли
Для отделки:
60 г растопленного сливочного масла
Сахарная пудра с корицей, мускатным орехом, кориандром
Как готовить:
Замесите тесто из всех ингредиентов, кроме сахара. Вымешивайте, постепенно добавляя сахар.
Оставьте подходить на 3 часа, обминая каждые 45 минут.
Разделите тесто на 8 частей, сформируйте шарики.
Придайте форму пончика, делая отверстие в центре.
Оставьте на расстойку 1,5 часа.
Выпекайте при 180°C около 20 минут.
Смазываем горячие пончики маслом, обваливаем в ароматной пудре. Готово!
По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.
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