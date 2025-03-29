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Самые нежные оладьи с ветчиной и сыром — попробуйте раз

1:38
Еда

Идеальный ужин — это когда быстро, вкусно и без чувства тяжести. Эти оладушки именно такие! В них — всё, что нужно: нежная текстура, аппетитная румяная корочка и сытная начинка. А главное — готовятся всего за 20 минут. Что ещё нужно после долгого дня?

Оладьи со сметаной
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи со сметаной

Что понадобится (на 4 порции):

  • Ветчина — 100-150 г

  • Твёрдый сыр (выдержанный) — 40 г

  • Зелёный лук — 30 г (небольшой пучок)

  • Яйца (С1) — 3 шт.

  • Простокваша — 200 г

  • Манка — 50 г

  • Мука — 150 г

  • Разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой

  • Соль, перец — по вкусу

  • Масло (топлёное или растительное) — для жарки

Как готовить:

1. Манка вперёд!
Смешайте простоквашу с манкой. Пока манка набухает, подготовим остальные ингредиенты.

2. Нарезаем:

  • Зелёный лук — мелко

  • Ветчину — кубиками

  • Сыр — натираем на мелкой тёрке

3. Готовим основу:
Смешайте муку с разрыхлителем и сыром. Яйца взбейте с солью в пышную пену, добавьте простоквашу с манкой, затем — мучную смесь. Перемешайте до гладкости.

4. Вмешиваем начинку:
Аккуратно вмешайте в тесто ветчину и лук. Оставьте на 10 минут — тесто станет еще пышнее.

5. Обжариваем:
Разогрейте сковороду с толстым дном на среднем огне. На масле под крышкой выпекайте небольшие оладушки с обеих сторон до золотистой корочки.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον - масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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