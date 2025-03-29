Самые нежные оладьи с ветчиной и сыром — попробуйте раз

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Идеальный ужин — это когда быстро, вкусно и без чувства тяжести. Эти оладушки именно такие! В них — всё, что нужно: нежная текстура, аппетитная румяная корочка и сытная начинка. А главное — готовятся всего за 20 минут. Что ещё нужно после долгого дня?

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи со сметаной

Что понадобится (на 4 порции):

Ветчина — 100-150 г

Твёрдый сыр (выдержанный) — 40 г

Зелёный лук — 30 г (небольшой пучок)

Яйца (С1) — 3 шт.

Простокваша — 200 г

Манка — 50 г

Мука — 150 г

Разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой

Соль, перец — по вкусу

Масло (топлёное или растительное) — для жарки

Как готовить:

1. Манка вперёд!

Смешайте простоквашу с манкой. Пока манка набухает, подготовим остальные ингредиенты.

2. Нарезаем:

Зелёный лук — мелко

Ветчину — кубиками

Сыр — натираем на мелкой тёрке

3. Готовим основу:

Смешайте муку с разрыхлителем и сыром. Яйца взбейте с солью в пышную пену, добавьте простоквашу с манкой, затем — мучную смесь. Перемешайте до гладкости.

4. Вмешиваем начинку:

Аккуратно вмешайте в тесто ветчину и лук. Оставьте на 10 минут — тесто станет еще пышнее.

5. Обжариваем:

Разогрейте сковороду с толстым дном на среднем огне. На масле под крышкой выпекайте небольшие оладушки с обеих сторон до золотистой корочки.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον - масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

