Самые нежные оладьи с ветчиной и сыром — попробуйте раз

Идеальный ужин — это когда быстро, вкусно и без чувства тяжести. Эти оладушки именно такие! В них — всё, что нужно: нежная текстура, аппетитная румяная корочка и сытная начинка. А главное — готовятся всего за 20 минут. Что ещё нужно после долгого дня?
Ветчина — 100-150 г
Твёрдый сыр (выдержанный) — 40 г
Зелёный лук — 30 г (небольшой пучок)
Яйца (С1) — 3 шт.
Простокваша — 200 г
Манка — 50 г
Мука — 150 г
Разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой
Соль, перец — по вкусу
Масло (топлёное или растительное) — для жарки
1. Манка вперёд!
Смешайте простоквашу с манкой. Пока манка набухает, подготовим остальные ингредиенты.
2. Нарезаем:
Зелёный лук — мелко
Ветчину — кубиками
Сыр — натираем на мелкой тёрке
3. Готовим основу:
Смешайте муку с разрыхлителем и сыром. Яйца взбейте с солью в пышную пену, добавьте простоквашу с манкой, затем — мучную смесь. Перемешайте до гладкости.
4. Вмешиваем начинку:
Аккуратно вмешайте в тесто ветчину и лук. Оставьте на 10 минут — тесто станет еще пышнее.
5. Обжариваем:
Разогрейте сковороду с толстым дном на среднем огне. На масле под крышкой выпекайте небольшие оладушки с обеих сторон до золотистой корочки.
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον - масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
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