ТОП-5 самых сытных блюд от бабушек СССР

Бабушки в СССР умели готовить так, чтобы было и вкусно, и сытно.
Еда должна была давать много энергии, особенно в холодное время года. Вот ТОП-5 самых питательных блюд, которыми кормили в советских семьях.
1. Драники с мясом
Тёртая картошка, смешанная с яйцом и мукой, а внутрь — ароматная мясная начинка. Жарились такие драники на сковороде до золотистой корочки и подавались со сметаной.
2. Гречка с тушёнкой
Гречка — настоящий символ сытного питания в СССР. Добавьте к ней тушёнку, и получится простое, но невероятно питательное блюдо, которое готовили не только дома, но и в походах.
3. Картофельная запеканка с фаршем
Отварной картофель превращался в пюре, выкладывался слоями с мясным фаршем и запекался в духовке. Это было одно из самых популярных блюд на ужин.
4. Щи на говяжьем бульоне
Густые, наваристые щи с мясом и капустой грели зимой и давали силы на целый день. В деревнях их часто готовили в русской печи, где они томились несколько часов.
5. Котлеты с макаронами
Классический обед из советской столовой или бабушкиной кухни. Сочные домашние котлеты из смешанного фарша и макароны с маслом — это сочетание никогда не теряло популярности.
Бабушки готовили не просто вкусно, но и сытно, чтобы ни один член семьи не остался голодным. Эти блюда до сих пор популярны и вызывают тёплые воспоминания.
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