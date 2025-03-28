ТОП-5 самых сытных блюд от бабушек СССР

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Бабушки в СССР умели готовить так, чтобы было и вкусно, и сытно.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гречка

Еда должна была давать много энергии, особенно в холодное время года. Вот ТОП-5 самых питательных блюд, которыми кормили в советских семьях.

1. Драники с мясом

Тёртая картошка, смешанная с яйцом и мукой, а внутрь — ароматная мясная начинка. Жарились такие драники на сковороде до золотистой корочки и подавались со сметаной.

2. Гречка с тушёнкой

Гречка — настоящий символ сытного питания в СССР. Добавьте к ней тушёнку, и получится простое, но невероятно питательное блюдо, которое готовили не только дома, но и в походах.

3. Картофельная запеканка с фаршем

Отварной картофель превращался в пюре, выкладывался слоями с мясным фаршем и запекался в духовке. Это было одно из самых популярных блюд на ужин.

4. Щи на говяжьем бульоне

Густые, наваристые щи с мясом и капустой грели зимой и давали силы на целый день. В деревнях их часто готовили в русской печи, где они томились несколько часов.

5. Котлеты с макаронами

Классический обед из советской столовой или бабушкиной кухни. Сочные домашние котлеты из смешанного фарша и макароны с маслом — это сочетание никогда не теряло популярности.

Бабушки готовили не просто вкусно, но и сытно, чтобы ни один член семьи не остался голодным. Эти блюда до сих пор популярны и вызывают тёплые воспоминания.