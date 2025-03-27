ТОП-5 любимых зимних блюд бабушек СССР

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой в советских семьях готовили простые, но сытные и вкусные блюда, которые согревали и наполняли дом ароматами уюта.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суп со щавелем

Бабушки знали, как из обычных продуктов приготовить настоящие кулинарные шедевры, которые любили и взрослые, и дети. Давайте вспомним ТОП-5 таких зимних блюд.

1. Щи из квашеной капусты

Щи были одним из главных зимних супов. В холодное время года их готовили из квашеной капусты, что придавало блюду кислинку и насыщенный вкус.

Чаще всего варили их на говяжьей или свиной кости, а иногда добавляли немного картошки и моркови. Щи долго томились на плите или в печи, становясь ещё вкуснее.

2. Картошка с грибами

Зимой свежие грибы заменяли сушёными или солёными. Бабушки жарили картошку с грибами на сковороде или запекали в духовке.

Иногда добавляли лук, сметану и ароматные специи. Это блюдо было не только вкусным, но и очень сытным.

3. Каша из печи (пшённая или гречневая)

Пшённая и гречневая каши зимой были особенно популярны. Их томили в русской печи или долго варили на плите с молоком, сливочным маслом и иногда с тыквой.

Такая каша согревала с утра и давала заряд энергии на целый день.

4. Тушёная капуста с мясом

Это блюдо готовилось в больших кастрюлях и часто разогревалось несколько дней подряд — с каждым разом оно становилось вкуснее. Капусту тушили с кусочками свинины или говядины, добавляли морковь, лук и специи.

Иногда клали немного томатной пасты для цвета и вкуса.

5. Пироги с мясом или картошкой

Домашняя выпечка зимой была особенно желанной. Бабушки пекли пироги с мясом, картошкой, капустой или грибами.

Они были ароматными, мягкими и оставались вкусными даже на следующий день. Такие пироги ели с чаем или молоком.

Зимние блюда советских бабушек были простыми, но очень вкусными и питательными. Многие из этих рецептов передаются из поколения в поколение, и сегодня их можно встретить в домашних кухнях.