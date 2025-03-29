Устали от скучных ужинов? Попробуйте этот бразильский рецепт говяжьего фарша c овощами

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто сказал, что обед должен быть скучным? Сегодня мы предлагаем вам окунуться в мир вкусов и ароматов с простым и очень аппетитным рецептом говяжьего фарша, обжаренного с овощами от бразильского издания Minhavida. Это блюдо — настоящая симфония вкусов, где каждый ингредиент играет свою роль, создавая неповторимое сочетание.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фарш с овощами

Ингредиенты:

500 г говяжьего фарша

1 нарезанная морковь

1 нарезанная маниока

1 измельченный чайот (мексиканский огурец)

1/2 нарезанного лука

Соль и черный перец по вкусу

2 зубчика чеснока

1 столовая ложка оливкового масла

1 стакан воды

Способ приготовления:

Начнем с обжарки чеснока и лука на оливковом масле. Это придаст нашему блюду неповторимый аромат и вкус. Когда лук станет прозрачным, добавьте говяжий фарш. Не забудьте приправить его солью и черным перцем, чтобы мясо получилось по-настоящему вкусным. Когда фарш будет готов, добавьте нарезанные овощи: морковь, маниоку и чайот. Перемешивайте все ингредиенты, пока они не смешаются и не станут мягкими. Затем добавьте стакан воды и оставьте кастрюлю на среднем огне. По мере приготовления овощи станут мягкими, а соус — густым и насыщенным. Если жидкость выпарится слишком быстро, добавьте еще немного воды.

Когда блюдо будет готово, подавайте его с рисом и фасолью или цельнозерновой пастой. Это сочетание вкусов не оставит равнодушным даже самого взыскательного гурмана.

Приятного аппетита!

Уточнения

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).





Чайо́т или мексика́нский огуре́ц или чайот съедобный (лат. Sechium edule, исп. chayote), — съедобное растение из рода Sechium семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).





Манио́к съедобный, или манио́ка, или касса́ва (лат. Mánihot esculénta) — неотропическое клубнеплодное растение, типовой вид рода Маниок семейства Молочайные (Euphorbiaceae).



