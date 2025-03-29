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Устали от скучных ужинов? Попробуйте этот бразильский рецепт говяжьего фарша c овощами

1:44
Еда

Кто сказал, что обед должен быть скучным? Сегодня мы предлагаем вам окунуться в мир вкусов и ароматов с простым и очень аппетитным рецептом говяжьего фарша, обжаренного с овощами от бразильского издания Minhavida. Это блюдо — настоящая симфония вкусов, где каждый ингредиент играет свою роль, создавая неповторимое сочетание.

Фарш с овощами
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фарш с овощами

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего фарша
  • 1 нарезанная морковь
  • 1 нарезанная маниока
  • 1 измельченный чайот (мексиканский огурец)
  • 1/2 нарезанного лука
  • Соль и черный перец по вкусу
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 стакан воды

Способ приготовления:

  1. Начнем с обжарки чеснока и лука на оливковом масле. Это придаст нашему блюду неповторимый аромат и вкус. Когда лук станет прозрачным, добавьте говяжий фарш. Не забудьте приправить его солью и черным перцем, чтобы мясо получилось по-настоящему вкусным.
  2. Когда фарш будет готов, добавьте нарезанные овощи: морковь, маниоку и чайот. Перемешивайте все ингредиенты, пока они не смешаются и не станут мягкими. Затем добавьте стакан воды и оставьте кастрюлю на среднем огне.
  3. По мере приготовления овощи станут мягкими, а соус — густым и насыщенным. Если жидкость выпарится слишком быстро, добавьте еще немного воды.

Когда блюдо будет готово, подавайте его с рисом и фасолью или цельнозерновой пастой. Это сочетание вкусов не оставит равнодушным даже самого взыскательного гурмана.

Приятного аппетита!

Уточнения

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
 

Чайо́т или мексика́нский огуре́ц или чайот съедобный (лат. Sechium edule, исп. chayote), — съедобное растение из рода Sechium семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Манио́к съедобный, или манио́ка, или касса́ва (лат. Mánihot esculénta) — неотропическое клубнеплодное растение, типовой вид рода Маниок семейства Молочайные (Euphorbiaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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