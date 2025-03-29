Устали от скучных ужинов? Попробуйте этот бразильский рецепт говяжьего фарша c овощами

Кто сказал, что обед должен быть скучным? Сегодня мы предлагаем вам окунуться в мир вкусов и ароматов с простым и очень аппетитным рецептом говяжьего фарша, обжаренного с овощами от бразильского издания Minhavida. Это блюдо — настоящая симфония вкусов, где каждый ингредиент играет свою роль, создавая неповторимое сочетание.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Когда блюдо будет готово, подавайте его с рисом и фасолью или цельнозерновой пастой. Это сочетание вкусов не оставит равнодушным даже самого взыскательного гурмана.
Приятного аппетита!
Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
Чайо́т или мексика́нский огуре́ц или чайот съедобный (лат. Sechium edule, исп. chayote), — съедобное растение из рода Sechium семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Манио́к съедобный, или манио́ка, или касса́ва (лат. Mánihot esculénta) — неотропическое клубнеплодное растение, типовой вид рода Маниок семейства Молочайные (Euphorbiaceae).
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