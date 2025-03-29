Морковный пирог без сахара и выпечки: ваш диетолог будет в шоке — вот как его готовить

Если вы любите сладкое, но следите за фигурой, этот рецепт морковного пирога для вас. Он не только вкусный, но и полезный, так как не содержит сахара и не требует выпечки.
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Морковный торт
Ингредиенты:
2 моркови;
1/2 чашки тёртого кокоса без скорлупы;
1 чашка измельчённых грецких орехов;
1 чашка фиников без косточек.
1/2 спелого авокадо;
2 столовые ложки кокосового масла;
2 столовые ложки какао-порошка.
Пошаговый рецепт
Морковь тщательно вымойте, очистите и натрите на мелкой тёрке.
Кокосовую стружку также натрите на тёрке.
Грецкие орехи измельчите в блендере или вручную.
Финики без косточек нарежьте мелкими кусочками.
В кухонном комбайне смешайте все ингредиенты для основы: морковь, кокосовую стружку, орехи и финики. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Смажьте форму для выпечки растительным маслом, чтобы пирог не прилипал. Равномерно распределите полученную смесь по дну и стенкам формы.
В небольшой миске разомните авокадо вилкой до состояния пюре. Добавьте кокосовое масло и какао-порошок, хорошо перемешайте до получения однородной массы. При желании можно посыпать сверху тёртым кокосом.
Сборка пирога: аккуратно вылейте смесь для покрытия на основу в форме. Распределите её равномерно, чтобы она полностью покрыла основу.
Поставьте форму в холодильник на 30-60 минут, чтобы пирог немного застыл.
Перед подачей можно украсить пирог по своему вкусу, например, добавить свежие ягоды или орехи.
Ваш морковный пирог готов! Это не только вкусное, но и полезное лакомство, которое можно приготовить без лишних усилий.