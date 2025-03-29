Морковный пирог без сахара и выпечки: ваш диетолог будет в шоке — вот как его готовить

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите сладкое, но следите за фигурой, этот рецепт морковного пирога для вас. Он не только вкусный, но и полезный, так как не содержит сахара и не требует выпечки.

Фото: freepik.com by wahyu_t, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морковный торт

Ингредиенты:

2 моркови;

1/2 чашки тёртого кокоса без скорлупы;

1 чашка измельчённых грецких орехов;

1 чашка фиников без косточек.

1/2 спелого авокадо;

2 столовые ложки кокосового масла;

2 столовые ложки какао-порошка.

Пошаговый рецепт

Морковь тщательно вымойте, очистите и натрите на мелкой тёрке. Кокосовую стружку также натрите на тёрке. Грецкие орехи измельчите в блендере или вручную. Финики без косточек нарежьте мелкими кусочками. В кухонном комбайне смешайте все ингредиенты для основы: морковь, кокосовую стружку, орехи и финики. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Смажьте форму для выпечки растительным маслом, чтобы пирог не прилипал. Равномерно распределите полученную смесь по дну и стенкам формы. В небольшой миске разомните авокадо вилкой до состояния пюре. Добавьте кокосовое масло и какао-порошок, хорошо перемешайте до получения однородной массы. При желании можно посыпать сверху тёртым кокосом. Сборка пирога: аккуратно вылейте смесь для покрытия на основу в форме. Распределите её равномерно, чтобы она полностью покрыла основу. Поставьте форму в холодильник на 30-60 минут, чтобы пирог немного застыл. Перед подачей можно украсить пирог по своему вкусу, например, добавить свежие ягоды или орехи.

Ваш морковный пирог готов! Это не только вкусное, но и полезное лакомство, которое можно приготовить без лишних усилий.

Уточнения

Морковный торт — торт, содержащий морковь, смешанную с тестом.

