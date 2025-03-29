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Морковный пирог без сахара и выпечки: ваш диетолог будет в шоке — вот как его готовить

1:58
Еда

Если вы любите сладкое, но следите за фигурой, этот рецепт морковного пирога для вас. Он не только вкусный, но и полезный, так как не содержит сахара и не требует выпечки.

Морковный торт
Фото: freepik.com by wahyu_t, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковный торт

Ингредиенты:

  • 2 моркови;
  • 1/2 чашки тёртого кокоса без скорлупы;
  • 1 чашка измельчённых грецких орехов;
  • 1 чашка фиников без косточек.
  • 1/2 спелого авокадо;
  • 2 столовые ложки кокосового масла;
  • 2 столовые ложки какао-порошка.

Пошаговый рецепт

  1. Морковь тщательно вымойте, очистите и натрите на мелкой тёрке.
  2. Кокосовую стружку также натрите на тёрке.
  3. Грецкие орехи измельчите в блендере или вручную.
  4. Финики без косточек нарежьте мелкими кусочками.
  5. В кухонном комбайне смешайте все ингредиенты для основы: морковь, кокосовую стружку, орехи и финики. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  6. Смажьте форму для выпечки растительным маслом, чтобы пирог не прилипал. Равномерно распределите полученную смесь по дну и стенкам формы.
  7. В небольшой миске разомните авокадо вилкой до состояния пюре. Добавьте кокосовое масло и какао-порошок, хорошо перемешайте до получения однородной массы. При желании можно посыпать сверху тёртым кокосом.
  8. Сборка пирога: аккуратно вылейте смесь для покрытия на основу в форме. Распределите её равномерно, чтобы она полностью покрыла основу.
  9. Поставьте форму в холодильник на 30-60 минут, чтобы пирог немного застыл.
  10. Перед подачей можно украсить пирог по своему вкусу, например, добавить свежие ягоды или орехи.

Ваш морковный пирог готов! Это не только вкусное, но и полезное лакомство, которое можно приготовить без лишних усилий.

Уточнения

Морковный торт — торт, содержащий морковь, смешанную с тестом. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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