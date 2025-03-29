7 простых шагов к идеальному чесночному крем-супу с восхитительными сырными гренками — раскроем секрет

3:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Чесночный крем-суп - это одно из самых нежных и ароматных блюд, которое покорило сердца многих гурманов. Однако не все решаются приготовить его самостоятельно, хотя это совсем не сложно. Мы внесли небольшие изменения в традиционный рецепт, добавив чеснок в самом начале приготовления супа. Этот шаг не только упрощает процесс, но и делает суп еще более насыщенным и ароматным.

Фото: flickr.com by Jules Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ суп

В холодное время года такой суп станет отличным дополнением к вашему столу, а чеснок, как известно, обладает целебными свойствами и помогает при простуде. Сырные гренки — это еще одно вкусное и простое в приготовлении блюдо, которое обязательно стоит попробовать.

Для чесночного крем-супа (на 6 порций):

1,5 головки чеснока (16-17 зубчиков)

1 маленькая головка белого лука

1 чайная ложка тимьяна

Соль по вкусу

2 столовые ложки оливкового масла

3 столовые ложки муки тонкого помола

Белый перец по вкусу

Соль по вкусу

8 стаканов овощного бульона

1,5 стакана взбитых сливок

Зеленый лук по вкусу

Для сырных гренок

200 г багета

1 зубчик чеснока

2 столовые ложки оливкового масла

Белый перец по вкусу

Соль по вкусу

100 г сыра

Чесночный конфи:

Очистите зубчики чеснока и положите их в небольшую форму для запекания вместе с четвертинками белого лука. Посыпьте тимьяном, щедро приправьте солью и сбрызните оливковым маслом. Поставьте форму в духовку, разогретую до 170°C, и запекайте до тех пор, пока лук не станет кремообразным и мягким (примерно 25-30 минут). Если верх лука начинает подгорать, переверните его ложкой. Готовый чеснок выньте из формы шумовкой и положите в кастрюлю. Добавьте 1-2 ложки оливкового масла для основы супа. Оставшееся масло процедите и используйте для других блюд.

Чесночный крем-суп:

Посыпьте жареный чеснок в кастрюле мукой и тщательно перемешайте с маслом. Прогрейте несколько минут, чтобы избавиться от мучного привкуса. Посыпьте белым перцем и солью по вкусу. Добавьте овощной бульон (учитывайте соленость бульона) и готовьте 1-2 минуты. Взбейте суп блендером до однородной массы. Продолжая взбивать, добавьте взбитые сливки и прогрейте еще 1-2 минуты. Подавайте горячий крем-суп, украсив его сырными гренками.

Сырные гренки:

Нарежьте багет тонкими кольцами и натрите ломтики чесноком. Выложите ломтики на противень, застеленный бумагой для выпечки, сбрызните оливковым маслом. Посыпьте белым перцем, солью и тертым сыром (например, Конте).

Выпекайте в духовке при 180°C до золотистой корочки и хрустящей текстуры (около 10 минут).

Уточнения

Чесночный суп является традиционным блюдом в кухнях многих стран, прежде всего, европейских, и готовится разными способами.



Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

