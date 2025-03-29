7 простых шагов к идеальному чесночному крем-супу с восхитительными сырными гренками — раскроем секрет

Чесночный крем-суп - это одно из самых нежных и ароматных блюд, которое покорило сердца многих гурманов. Однако не все решаются приготовить его самостоятельно, хотя это совсем не сложно. Мы внесли небольшие изменения в традиционный рецепт, добавив чеснок в самом начале приготовления супа. Этот шаг не только упрощает процесс, но и делает суп еще более насыщенным и ароматным.
Фото: flickr.com by Jules Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
суп
В холодное время года такой суп станет отличным дополнением к вашему столу, а чеснок, как известно, обладает целебными свойствами и помогает при простуде. Сырные гренки — это еще одно вкусное и простое в приготовлении блюдо, которое обязательно стоит попробовать.
Для чесночного крем-супа (на 6 порций):
1,5 головки чеснока (16-17 зубчиков)
1 маленькая головка белого лука
1 чайная ложка тимьяна
Соль по вкусу
2 столовые ложки оливкового масла
3 столовые ложки муки тонкого помола
Белый перец по вкусу
Соль по вкусу
8 стаканов овощного бульона
1,5 стакана взбитых сливок
Зеленый лук по вкусу
Для сырных гренок
200 г багета
1 зубчик чеснока
2 столовые ложки оливкового масла
Белый перец по вкусу
Соль по вкусу
100 г сыра
Чесночный конфи:
Очистите зубчики чеснока и положите их в небольшую форму для запекания вместе с четвертинками белого лука.
Посыпьте тимьяном, щедро приправьте солью и сбрызните оливковым маслом.
Поставьте форму в духовку, разогретую до 170°C, и запекайте до тех пор, пока лук не станет кремообразным и мягким (примерно 25-30 минут). Если верх лука начинает подгорать, переверните его ложкой.
Готовый чеснок выньте из формы шумовкой и положите в кастрюлю.
Добавьте 1-2 ложки оливкового масла для основы супа. Оставшееся масло процедите и используйте для других блюд.
Чесночный крем-суп:
Посыпьте жареный чеснок в кастрюле мукой и тщательно перемешайте с маслом. Прогрейте несколько минут, чтобы избавиться от мучного привкуса.
Посыпьте белым перцем и солью по вкусу. Добавьте овощной бульон (учитывайте соленость бульона) и готовьте 1-2 минуты.
Взбейте суп блендером до однородной массы. Продолжая взбивать, добавьте взбитые сливки и прогрейте еще 1-2 минуты.
Подавайте горячий крем-суп, украсив его сырными гренками.
Сырные гренки:
Нарежьте багет тонкими кольцами и натрите ломтики чесноком.
Выложите ломтики на противень, застеленный бумагой для выпечки, сбрызните оливковым маслом.
Посыпьте белым перцем, солью и тертым сыром (например, Конте). Выпекайте в духовке при 180°C до золотистой корочки и хрустящей текстуры (около 10 минут).
Уточнения
Чесночный суп является традиционным блюдом в кухнях многих стран, прежде всего, европейских, и готовится разными способами.
Суп-пюрепюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.