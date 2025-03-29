Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Этот актёр Голливуда похудел на 14 килограмм: вот что он делал
Тайна 86 из 100: россияне всё чаще расплачиваются картой Мир — инсайды от регулятора
Морковный пирог без сахара и выпечки: ваш диетолог будет в шоке — вот как его готовить
Искусственный интеллект наступает: исчезнут ли традиционные профессии
Не торопитесь с отделкой: когда голые стены выгоднее покраски и обоев
Что происходит с препаратами после истечения срока: шокирующая правда
Молоко из подмышек, повитухи с крыльями и первые полёты с пинка: школа материнства у летучих мышей
Кто украл 3 миллиарда тенге? Генпрокуратура раскрыла шокирующие финансовые нарушения в футболе Казахстана

7 простых шагов к идеальному чесночному крем-супу с восхитительными сырными гренками — раскроем секрет

3:10
Еда

Чесночный крем-суп - это одно из самых нежных и ароматных блюд, которое покорило сердца многих гурманов. Однако не все решаются приготовить его самостоятельно, хотя это совсем не сложно. Мы внесли небольшие изменения в традиционный рецепт, добавив чеснок в самом начале приготовления супа. Этот шаг не только упрощает процесс, но и делает суп еще более насыщенным и ароматным.

суп
Фото: flickr.com by Jules Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
суп

В холодное время года такой суп станет отличным дополнением к вашему столу, а чеснок, как известно, обладает целебными свойствами и помогает при простуде. Сырные гренки — это еще одно вкусное и простое в приготовлении блюдо, которое обязательно стоит попробовать.

Для чесночного крем-супа (на 6 порций):

  • 1,5 головки чеснока (16-17 зубчиков)
  • 1 маленькая головка белого лука
  • 1 чайная ложка тимьяна
  • Соль по вкусу
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 3 столовые ложки муки тонкого помола
  • Белый перец по вкусу
  • Соль по вкусу
  • 8 стаканов овощного бульона
  • 1,5 стакана взбитых сливок
  • Зеленый лук по вкусу

Для сырных гренок

  • 200 г багета
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Белый перец по вкусу
  • Соль по вкусу
  • 100 г сыра

Чесночный конфи:

  1. Очистите зубчики чеснока и положите их в небольшую форму для запекания вместе с четвертинками белого лука.
  2. Посыпьте тимьяном, щедро приправьте солью и сбрызните оливковым маслом.
  3. Поставьте форму в духовку, разогретую до 170°C, и запекайте до тех пор, пока лук не станет кремообразным и мягким (примерно 25-30 минут). Если верх лука начинает подгорать, переверните его ложкой.
  4. Готовый чеснок выньте из формы шумовкой и положите в кастрюлю.
  5. Добавьте 1-2 ложки оливкового масла для основы супа. Оставшееся масло процедите и используйте для других блюд.

Чесночный крем-суп:

  1. Посыпьте жареный чеснок в кастрюле мукой и тщательно перемешайте с маслом. Прогрейте несколько минут, чтобы избавиться от мучного привкуса.
  2. Посыпьте белым перцем и солью по вкусу. Добавьте овощной бульон (учитывайте соленость бульона) и готовьте 1-2 минуты.
  3. Взбейте суп блендером до однородной массы. Продолжая взбивать, добавьте взбитые сливки и прогрейте еще 1-2 минуты.
  4. Подавайте горячий крем-суп, украсив его сырными гренками.

Сырные гренки:

  1. Нарежьте багет тонкими кольцами и натрите ломтики чесноком.
  2. Выложите ломтики на противень, застеленный бумагой для выпечки, сбрызните оливковым маслом.
  3. Посыпьте белым перцем, солью и тертым сыром (например, Конте).
    Выпекайте в духовке при 180°C до золотистой корочки и хрустящей текстуры (около 10 минут).

Уточнения

Чесночный суп является традиционным блюдом в кухнях многих стран, прежде всего, европейских, и готовится разными способами. 

Суп-пюре  пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Еда и рецепты
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально Аудио 
Охлобыстин об освобождении Михаила Ефремова: на свободе принесёт больше пользы
Шоу-бизнес
Охлобыстин об освобождении Михаила Ефремова: на свободе принесёт больше пользы
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Садоводство, цветоводство
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама Аудио 
Популярное
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.

АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Последние материалы
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Этот актёр Голливуда похудел на 14 килограмм: вот что он делал
Тайна 86 из 100: россияне всё чаще расплачиваются картой Мир — инсайды от регулятора
Морковный пирог без сахара и выпечки: ваш диетолог будет в шоке — вот как его готовить
Искусственный интеллект наступает: исчезнут ли традиционные профессии
Не торопитесь с отделкой: когда голые стены выгоднее покраски и обоев
Что происходит с препаратами после истечения срока: шокирующая правда
Молоко из подмышек, повитухи с крыльями и первые полёты с пинка: школа материнства у летучих мышей
Кто украл 3 миллиарда тенге? Генпрокуратура раскрыла шокирующие финансовые нарушения в футболе Казахстана
Нефть и газ на проводе: Венгрия откроет новую страницу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.