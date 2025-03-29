Как сделать красное мясо более здоровым: секреты снижения жирности и повышения питательности

4:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие любят красное мясо, которое часто становится главным блюдом на семейном обеде или барбекю. Однако диетологи рекомендуют ограничивать его потребление до двух раз в неделю, чтобы поддерживать нормальный уровень холестерина и жиров в крови. Кроме того, важно обращать внимание на качество и количество потребляемого мяса.

Фото: Freepik by serhii_bobyk is licensed under Рublic domain мясо

По словам бразильского диетолога Барбары Гербаси Ортолани, самое жирное мясо — это ребра (28 г жира на 100 г), фланк-стейк (26 г) и пиканья (20 г). Самые постные части — пашина, кострец и мышца (7 г жира на 100 г). Чтобы снизить калорийность мяса, можно удалить видимый жир. Например, из 100 г пиканьи без жира можно убрать до 80 калорий, а из стейка из вырезки — до 121, пишет Minhavida.

Нежность мяса зависит от породы и возраста животного, а также от количества жира и других факторов. Мягкие части обычно находятся в тех местах, где животное меньше всего двигалось. К ним относятся филе-миньон, кострец и пиканья. Грудинка и лопатка, наоборот, более жесткие. Чтобы смягчить жесткие куски, можно оставить их на четыре часа в маринаде с ананасом и папайей. Эти фрукты содержат ферменты бромелайн и папаин, которые расщепляют белок и делают мясо мягче.

Некоторые куски мяса, такие как пашина, ромштекс и мышца, содержат больше нервов. Однако это можно определить только при разделке. Чтобы сделать мясо более нежным, нужно нарезать его поперек волокон. Это позволит волокнам остаться целыми и сделает мясо мягче.

При выборе мяса важно обращать внимание на его свежесть. Покупайте мясо в надежных магазинах, где соблюдаются все санитарные нормы. Мясо должно быть охлажденным, за исключением сушеного и других обработанных продуктов. Проверьте срок годности и внешний вид мяса: оно должно иметь белый или бледно-желтый жир, ярко-красный цвет с блеском, характерный запах и быть эластичным. При нажатии пальцем мясо должно оказывать некоторое сопротивление, но затем возвращаться в исходное положение.

Красное мясо — это ценный источник белка, железа, цинка и витамина B12. Например, 100 граммов жареной вырезки без жира содержат 47% суточной нормы белка, 20% железа и 109% цинка. Для увеличения потребления железа стоит обратить внимание на печень, пиканью и сердцевину крестца. Утка и лопатка богаты цинком.

Лучше всего измельчать мясо на месте или покупать уже измельченное. Это обеспечит большую безопасность и гигиену. Выбирайте постный кусок без видимого жира. Измельченное мясо следует употребить в течение короткого времени, так как его структура меняется, что может сократить срок хранения.

Лучший способ приготовления красного мяса — это тушение в соусе. При жарке выделяются токсичные вещества, которые могут быть вредны для организма. Тушение в соусе позволяет мясу довариться в жидкости и избежать этого.

Выбирайте соусы с низким содержанием калорий и высоким содержанием ликопина, который обладает антиоксидантными свойствами и помогает предотвратить рак простаты. Также важно сочетать мясо с овощами. Крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста, листовая капуста и белокочанная капуста) содержат сульфорафан, который обладает противораковым действием.

Если вы не хотите готовить, можно попробовать другие способы приготовления, которые предполагают минимальное количество термической обработки.

Уточнения

Красное мясо — мясо млекопитающих и птиц, имеющее красные оттенки из-за наличия белка миоглобина.

