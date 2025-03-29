Вкуснее некуда: готовим сочный мясной рулет с кукурузой и помидорами — попробуйте сами

Представьте себе сочный, ароматный мясной рулет, который тает во рту. Этот кулинарный шедевр готовится из простых и доступных ингредиентов, но результат превосходит все ожидания. Сочетание нежного говяжьего фарша, сочной кукурузы и пикантных помидоров делает его идеальным блюдом для полезного семейного ужина или праздничного стола.
Ингредиенты
Приготовление
Когда рулет будет готов, достаньте его из духовки и дайте немного остыть. Подавайте, украсив свежей петрушкой. Этот рулет станет настоящим украшением вашего стола и порадует всех гостей своим изысканным вкусом. Приятного аппетита!
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.
Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
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