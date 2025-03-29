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Вкуснее некуда: готовим сочный мясной рулет с кукурузой и помидорами — попробуйте сами

2:08
Еда

Представьте себе сочный, ароматный мясной рулет, который тает во рту. Этот кулинарный шедевр готовится из простых и доступных ингредиентов, но результат превосходит все ожидания. Сочетание нежного говяжьего фарша, сочной кукурузы и пикантных помидоров делает его идеальным блюдом для полезного семейного ужина или праздничного стола.

Мясной рулет
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясной рулет

Ингредиенты

  • 500 г говяжьего фарша
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1/2 нарезанного репчатого лука
  • 2 измельченных зубчика чеснока
  • 1 чашка отваренной кукурузы
  • 1 чашка нарезанного помидора
  • Свежая петрушка по вкусу
  • Соль и черный перец по вкусу

Приготовление

  1. Начнем с подготовки лука. Нарежьте его тонкими полукольцами и смешайте с оливковым маслом, солью и перцем в кухонном комбайне. Получившаяся ароматная смесь станет основой для нашего рулета.
  2. Добавьте ее к говяжьему фаршу и тщательно перемешайте. Дайте фаршу отдохнуть в холодильнике, завернув его в пищевую пленку, в течение двух часов. Это позволит мясу стать более нежным и сочным.
  3. Когда фарш отдохнет, достаньте его из холодильника и разверните на листе алюминиевой фольги. Равномерно распределите начинку из вареной кукурузы и нарезанных помидоров по всей поверхности фарша. Аккуратно сверните его в рулет, стараясь не повредить начинку.
  4. Переложите рулет на противень, застеленный антипригарным ковриком, и накройте его вторым листом фольги. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут. Первые 15 минут готовьте под фольгой, а затем снимите ее, чтобы рулет приобрел золотистую корочку.

Когда рулет будет готов, достаньте его из духовки и дайте немного остыть. Подавайте, украсив свежей петрушкой. Этот рулет станет настоящим украшением вашего стола и порадует всех гостей своим изысканным вкусом. Приятного аппетита!

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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