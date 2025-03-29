Вкуснее некуда: готовим сочный мясной рулет с кукурузой и помидорами — попробуйте сами

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте себе сочный, ароматный мясной рулет, который тает во рту. Этот кулинарный шедевр готовится из простых и доступных ингредиентов, но результат превосходит все ожидания. Сочетание нежного говяжьего фарша, сочной кукурузы и пикантных помидоров делает его идеальным блюдом для полезного семейного ужина или праздничного стола.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мясной рулет

Ингредиенты

500 г говяжьего фарша

2 ст. л. оливкового масла

1/2 нарезанного репчатого лука

2 измельченных зубчика чеснока

1 чашка отваренной кукурузы

1 чашка нарезанного помидора

Свежая петрушка по вкусу

Соль и черный перец по вкусу

Приготовление

Начнем с подготовки лука. Нарежьте его тонкими полукольцами и смешайте с оливковым маслом, солью и перцем в кухонном комбайне. Получившаяся ароматная смесь станет основой для нашего рулета. Добавьте ее к говяжьему фаршу и тщательно перемешайте. Дайте фаршу отдохнуть в холодильнике, завернув его в пищевую пленку, в течение двух часов. Это позволит мясу стать более нежным и сочным. Когда фарш отдохнет, достаньте его из холодильника и разверните на листе алюминиевой фольги. Равномерно распределите начинку из вареной кукурузы и нарезанных помидоров по всей поверхности фарша. Аккуратно сверните его в рулет, стараясь не повредить начинку. Переложите рулет на противень, застеленный антипригарным ковриком, и накройте его вторым листом фольги. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут. Первые 15 минут готовьте под фольгой, а затем снимите ее, чтобы рулет приобрел золотистую корочку.

Когда рулет будет готов, достаньте его из духовки и дайте немного остыть. Подавайте, украсив свежей петрушкой. Этот рулет станет настоящим украшением вашего стола и порадует всех гостей своим изысканным вкусом. Приятного аппетита!

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.



Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).



