Иногда самые вкусные блюда рождаются из простых продуктов — картошки и грибов. Никакого мяса, только аромат, текстура и вкус, который не отпускает. Картофельно-грибные котлеты — как раз тот случай, когда вегетарианский рецепт становится любимым даже у тех, кто обычно без мяса за стол не садится.
600 г картофеля
300 г свежих шампиньонов
1 луковица
2-3 ст. л. панировочных сухарей
Соль, перец — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Сначала отвариваем картофель в мундире, остужаем и очищаем. Превращаем в пюре — без молока и масла, чтобы масса получилась густой и держала форму.
Грибы нарезаем мелко и обжариваем вместе с луком на растительном масле до золотистости. Всё это потом отправляется в картофельное пюре, туда же — соль, перец и сухари. Массу хорошо перемешиваем, даём постоять 10-15 минут.
Формируем котлеты, панируем в сухарях и обжариваем на сковороде с двух сторон до румяной корочки. Получается хруст снаружи и мягкая, насыщенная начинка внутри.
Кстати, такие котлеты можно запечь в духовке — получится ещё легче и не менее вкусно.
Идеальны как самостоятельное блюдо или в паре с овощами, салатом или соусом. А если останутся — отлично подойдут для бургеров или вегетарианских сэндвичей.
Пюре́ (фр. purée, от старофр. purer «очищать») — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.