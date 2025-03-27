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Со вчерашним пюре можно сделать кое-что гораздо вкуснее: готовим котлеты из картошки и грибов

1:35
Еда

Иногда самые вкусные блюда рождаются из простых продуктов — картошки и грибов. Никакого мяса, только аромат, текстура и вкус, который не отпускает. Картофельно-грибные котлеты — как раз тот случай, когда вегетарианский рецепт становится любимым даже у тех, кто обычно без мяса за стол не садится.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Что понадобится

  • 600 г картофеля

  • 300 г свежих шампиньонов

  • 1 луковица

  • 2-3 ст. л. панировочных сухарей

  • Соль, перец — по вкусу

  • Растительное масло — для жарки

Как приготовить

Сначала отвариваем картофель в мундире, остужаем и очищаем. Превращаем в пюре — без молока и масла, чтобы масса получилась густой и держала форму.

Грибы нарезаем мелко и обжариваем вместе с луком на растительном масле до золотистости. Всё это потом отправляется в картофельное пюре, туда же — соль, перец и сухари. Массу хорошо перемешиваем, даём постоять 10-15 минут.

Формируем котлеты, панируем в сухарях и обжариваем на сковороде с двух сторон до румяной корочки. Получается хруст снаружи и мягкая, насыщенная начинка внутри.

Кстати, такие котлеты можно запечь в духовке — получится ещё легче и не менее вкусно.

Идеальны как самостоятельное блюдо или в паре с овощами, салатом или соусом. А если останутся — отлично подойдут для бургеров или вегетарианских сэндвичей.

Уточнения

Пюре́ (фр. purée, от старофр. purer «очищать») — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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